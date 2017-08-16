Реконструкция набережной Комсомольска начнется в этом году
Генподрядчика определят в сентябре.
Генподрядчика определят в сентябре.
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Большая надежда возлагается на строительные фирмы из Хабаровска и Комсомольска, хотя иногородние подрядчики также проявили заинтересованность в участии в крупном проекте.
— Набережная является одним из мест притяжения горожан. Сегодня там сделано многое, приятно гулять и отдыхать. Но есть необходимость в полномасштабной реконструкции данного объекта, — рассказывает Олег Чурсин и.о. директора КГУП «Набережная Комсомольска-на-Амуре». — Протяженность набережной составляет 2,5 километра. Планируется озеленить территорию, обустроить там пляжную зону, причем сразу две. Не так давно прошли слушания, на которых жители города высказали опасение, что городской пляж может исчезнуть
Планируется оборудование двух парковок для автомобилистов.
— Условно реконструкцию можно разделить на несколько участков. Это зоны спортивных площадок, прогулочные зоны, парковая зона, зона пляжного отдыха, — продолжает Олег Чурсин. — Для отдыха горожан установят скамейки, для поддержания чистоты — новые урны. Существующий на набережной фонтан также попадает в зону реконструкции, но работа по данному объекту будет идти отдельно. В 2017 году на реконструкцию набережной Города Юности будет выделено 437 млн рублей, из них 400 млн рублей направит федеральный центр и 37 млн рублей будет выделено из краевого бюджета. На эти средства планируется демонтировать существующие железобетонные конструкции, выложить новую плитку и установить световые опоры. Основные работы начнутся от яхтклуба до территории Горводоканала, а также от лодочной станции до причальной стенки здания речного вокзала.
Напомним, проект реконструкции набережной