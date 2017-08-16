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03:42 (мск), источник: Восток Медиа

Пропускной пункт на хабаровской «Заимке» планируют открыть в сентябре

Ввод КПП в эксплуатацию даст городу 500 новых рабочих мест.

Источник: Восток Медиа

Новый речной пропускной пункт на территории туристического комплекса «Заимка» станет ещё одним связующим звеном между Хабаровском и китайским Фуюанем. Он будет готов к открытию в сентябре 2017 года. Инвестированием и контролем над выполнением работ занимается группа компаний «Дальрео» — в её руководстве проект назвали уникальным, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

КПП строили в сжатые сроки, но качеству уделяли особое внимание. Работы вели согласно плану, но, если становилось понятно, что какой-то из построенных объектов не в полной мере отвечает поставленным задачам, изменения вносили в процессе. В итоге бюджет, потраченный на строительство, составил порядка трёх миллиардов рублей.

«Цена зависела от конечного результата. Например, мы начинали строить гавань, рассчитывая, что она будет протяженностью 150 метров, но в результате получилось 250. Увидели, что надо расширять и сразу доделали», — рассказал корреспонденту агентства председатель совета директоров «Дальрео» Игорь Неклюдов.

Он отметил высокую техническую оснащённость и пропускную способность пункта пограничного контроля. Он сможет принимать порядка 360 иностранных туристов в час. Частые гости в Хабаровске — жители пограничного города Фуюань, однако бизнесмен усматривает перспективу привлечения большего количества туристов из Китая.

«В Хабаровске проживает порядка 650 тысяч человек, в то время как в Харбине — около 18 миллионов. Это отличная возможность для привлечения иностранных инвестиций в дальневосточную столицу. Харбинские бизнесмены неоднократно изъявляли желание сотрудничать. Но из-за технических ограничений мы не можем предоставить им полноценной возможности. Наш порт “Заимка” эту возможность даёт», — сказал предприниматель, добавив, что объект даст городу полтысячи новых рабочих мест.

По словам Игоря Неклюдова, начало работы уникального для столицы объекта запланировано на первые числа сентября. Возможным препятствием он назвал отсутствие одобрения со стороны государственных контролирующих органов. Предприниматель не скрывает, что сам заинтересован в том, чтобы ввести объект в эксплуатацию как можно скорее.

«Если говорить откровенно, то я всю жизнь живу в этом городе. Здесь дети, внуки и бизнес. Но я заинтересован не только с финансовой точки зрения. Очень печально, когда люди уезжают из Хабаровска на запад. Пропускной пункт создаст хорошую экономическую основу для поднятия уровня жизни в нашем городе, именно поэтому я этим и занимаюсь», — отметил собеседник.

Представители туристических компаний и гостиничного бизнеса Хабаровска также усмотрели в строительстве порта «Заимка» отличную возможность для развития..

«Раньше в Хабаровске организовывали круизные туры по Амуру, но многие горожане этого уже и не вспомнят. Гавань, находящаяся рядом с новым портом, вновь делает это технически возможным. При этом туристический бизнес переживает не лучшие времена», — рассказала директор туристической компании «Сахэкспо» Ирина Лях.

Представитель хабаровской ассоциации отельеров Ирина Худякова, посетив контрольно-пропускной пункт, ожидает, что после сдачи в эксплуатацию он даст новый виток развитию гостиничного бизнеса в дальневосточной столице.

О строительстве пункта пропуска на «Заимке» в конце 2016 года заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в ходе визита в дальневосточную столицу. Как сообщало агентство, основные работы на объекте завершились ещё в июне, оставалось подписать необходимые документы с пограничным управлением, таможней и другими ведомствами.

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