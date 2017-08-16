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03:07 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили секрет популярности «Игры престолов»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские исследователи установили, почему фанаты «Игры престолов» по всему миру так сильно любят этот сериал, сообщает научный портал Science Alert.

Источник: AP 2017

Ученые провели необычный эксперимент: во время просмотра сериала фанаты надевали часы Apple Watch, которые фиксировали сердечные ритмы участников исследования, чтобы установить, какие именно сцены волнуют их больше всего.

Выяснилось, что главная причина популярности «Игры престолов» — диалоги между героями.

Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.

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