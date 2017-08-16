Ученые объяснили секрет популярности «Игры престолов»
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские исследователи установили, почему фанаты «Игры престолов» по всему миру так сильно любят этот сериал, сообщает научный портал Science Alert.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские исследователи установили, почему фанаты «Игры престолов» по всему миру так сильно любят этот сериал, сообщает научный портал Science Alert.
Ученые провели необычный эксперимент: во время просмотра сериала фанаты надевали часы Apple Watch, которые фиксировали сердечные ритмы участников исследования, чтобы установить, какие именно сцены волнуют их больше всего.
Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики.