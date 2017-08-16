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03:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дорожники заставили владивостокцев ехать «змейкой» по Светланской улице

От Луговой до Гайдамака водителям пришлось лавировать между снятыми участками асфальта.

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Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

В утренний час пик владивостокцам, направляющимся 16 августа в центр со стороны Луговой, пришлось ехать «змейкой» до Гайдамака. Причиной вынужденных маневров стали рытвины на дорожном полотне Светланской улицы, оставленные рабочими, сообщает ИА PrimaMedia.

Как показано на видео, которое заснял корреспондент агентства, во многих местах на этом участке Светланской улицы не хватает кусков асфальта — где-то снят просто верхний слой, где-то участки вокруг канализационных люков.

В результате на указанном отрезке улицы сильно затруднено движение — пробка образовалась с 07.00.

Напомним, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) асфальт и тротуары обновляют на улицах Фадеева (от Спортивной до Фадеева, 1, и от Фадеева, 42а, до Фадеева, 53), Гоголя, Всеволода Сибирцева, Выселковой, Верхнепортовой, Светланской (от Уборевича до остановки «ДВГТУ» и от Луговой до остановки «Гайдамак») и на Народном проспекте (от «Примводоканала» до транспортного кольца на 3-й Рабочей).

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