Дорожники заставили владивостокцев ехать «змейкой» по Светланской улице

Как показано на видео, которое заснял корреспондент агентства, во многих местах на этом участке Светланской улицы не хватает кусков асфальта — где-то снят просто верхний слой, где-то участки вокруг канализационных люков.

Напомним, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) асфальт и тротуары обновляют на улицах Фадеева (от Спортивной до Фадеева, 1, и от Фадеева, 42а, до Фадеева, 53), Гоголя, Всеволода Сибирцева, Выселковой, Верхнепортовой, Светланской (от Уборевича до остановки «ДВГТУ» и от Луговой до остановки «Гайдамак») и на Народном проспекте (от «Примводоканала» до транспортного кольца на 3-й Рабочей).