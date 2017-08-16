Приморский океанариум привезет на ВЭФ-2017 тактильный бассейн с обитателями Японского моря

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

Приморский океанариум примет участие в работе экспозиции Приморского края на выставке «Улицы Дальнего Востока» III Восточного экономического форума. Доминантой презентационной зоны океанариума станет тактильный бассейн с обитателями Японского моря. Рядом будет постоянно дежурить сотрудник, который ответит на любые вопросы о гидробионтах. Он же поможет максимально использовать основное преимущество таких водоемов, когда двустворчатых и брюхоногих моллюсков, восьмилинейных терпугов, раков-отшельников и других животных можно не только рассмотреть, но и потрогать, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой пресс-службу океанариума.

Кроме тесного знакомства с жителями Японского моря, гости «Улиц Дальнего Востока» отправятся в виртуальный тур по экспозициям самого крупного океанариума в стране. Для этого установят интерактивный стол. В презентационной зоне разместят экран площадью шесть квадратных метров, на котором будет демонстрироваться пятиминутный ролик об обитателях океанариума.

Посетителям вручат подарочные сувениры с символикой Приморского океанариума. Здесь же можно будет получить буклеты с анонсами всех мероприятий, а также просветительских, образовательных и благотворительных программ.