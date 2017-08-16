Количество информационно-библиотечных центров увеличится в Хабаровском крае

В мероприятии под названием «Информационно-библиотечный центр в системе современного образования» приняли участие руководители таких организаций, методисты и педагоги-библиотекари. Они обсудили проект модернизации школьных библиотек и преобразования их в информационно-библиотечные центры.

Сейчас в крае 28 таких организаций. До конца года планируется увеличить их количество до 43, а в следующем году — до 63. Координацией работы учреждений занимается региональный ресурсный информационно-библиотечный центр на базе краевого центра образования.