Количество информационно-библиотечных центров увеличится в Хабаровском крае
В регионе станет больше
В регионе станет больше
В мероприятии под названием «Информационно-библиотечный центр в системе современного образования» приняли участие руководители таких организаций, методисты и
Сейчас в крае 28 таких организаций. До конца года планируется увеличить их количество до 43, а в следующем году — до 63. Координацией работы учреждений занимается региональный ресурсный
«Специалистами Хабаровского краевого института развития образования подготовлены методические рекомендации по трансформации школьных библиотек в