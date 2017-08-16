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03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Количество информационно-библиотечных центров увеличится в Хабаровском крае

В регионе станет больше информационно-библиотечных центров. Об этом рассказали во время августовской научно-практической конференции, которая прошла в краевом центре образования.

В мероприятии под названием «Информационно-библиотечный центр в системе современного образования» приняли участие руководители таких организаций, методисты и педагоги-библиотекари. Они обсудили проект модернизации школьных библиотек и преобразования их в информационно-библиотечные центры.

Сейчас в крае 28 таких организаций. До конца года планируется увеличить их количество до 43, а в следующем году — до 63. Координацией работы учреждений занимается региональный ресурсный информационно-библиотечный центр на базе краевого центра образования.

«Специалистами Хабаровского краевого института развития образования подготовлены методические рекомендации по трансформации школьных библиотек в информационно-библиотечные центры, разработан пакет примерной нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность школьных информационно-библиотечных центров, проводятся курсы, вебинары, краевые семинары-практикумы», — рассказала главный специалист отдела общего образования министерства образования и науки региона Ольга Столова. В этом году информационно-библиотечные центры пополнятся оборудованием и электронными изданиями, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки региона.

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