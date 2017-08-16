Без холодной воды на два дня останутся Первомайский и Синюшина Гора в Иркутске

Источник: Reuters

15 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, воду отключат с 22:00 24 августа до 16:00 26 августа для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации.

В границы отключения попадают: мкр-н Первомайский; мкр-н Синюшина Гора, в том числе ул. М. Конева, ул. Банзарова, б. Рябикова; ул. Берёзовая роща, ул. Аргунова, ул. Сергеева, ул. Ольховая, ул. 9-й км ст. Кая, СНТ «Сибирский садовод», СНТ «Садовод», СНТ «Зелёная горка», СНТ «Мичурина», ДНП «Мичурина»; а также объекты Марковского МО: мкр-н «Луговое», ЖК «Стрижи», ЖК «Сокол», Ново-Мельниково, ул. Центральная, мкр-н «Сергиев Посад», ДНТ «Полюшко», ДНТ «Защитник Отечества».