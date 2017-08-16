Без холодной воды на два дня останутся Первомайский и Синюшина Гора в Иркутске
На два дня останутся без холодной воды жители микрорайонов Первомайский и Синюшина Гора в Иркутске.
На два дня останутся без холодной воды жители микрорайонов Первомайский и Синюшина Гора в Иркутске.
15 августа 2017 года сообщила
В границы отключения попадают:
Всем управляющим организациям и частным домовладельцам на этот период рекомендуется провести ревизию запорной арматуры, обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Заявки на подвоз воды в период отключения можно подавать в МУП «Водоканал».