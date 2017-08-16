Вместо воды из кранов в домах жителей Вяземского течёт красная жидкость

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В домах одного из районов Вяземского уже несколько лет из кранов течёт жёлто-красная вода со специфическим запахом и радужной плёнкой. По заключению экспертов, она не соответствует нормам, однако местные чиновники считают иначе.

В детском саду города установили несколько уровней очистки, но готовить еду с использованием водопроводной воды невозможно. Сотрудники учреждения используют её для мытья посуды, которая при этом остаётся жирной. Руководителю дошкольного учреждения пришлось заплатить штраф из-за того, что она не обеспечила детей качественной водой.

По заключению экспертов, вода не пригодна для питья, в ней в 18 раз превышено предельно допустимое количество железа и в два раза — марганца. Причём это показатели после фильтрации. Чтобы не отравиться, жители Вяземского ездят за несколько километров за чистой водой, но не всем такой вояж по силам.

«У меня сын — инвалид третьей группы. На велосипеде, что ли, ехать туда? И что я буду — ходить и воду брать в магазине? У меня пенсия 7400 рублей, и вот что делать?», — недоумевает жительница Вяземского Валентина Олейникова.

Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», главный источник проблем микрорайона — водонапорная башня. Десятилетиями она работала без нареканий, но изжила себя. Недавно там установили новые фильтры, но судя по жидкости, которая поступает к потребителям, они не справляются.

До 2008 года город снабжал водой кирпичный завод. Когда он закрылся, скважины, находящиеся не в лучшем состоянии, на баланс принял город. Муниципалитет заменил 80% сетей, а в прошлом году запустил станцию очистки. Вода сейчас накапливается в ёмкости и только после этого поступает в дома. По словам местных властей, эту схему нарушают сами жители.

«Жители частного сектора несанкционированно забирают воду на хозяйственные нужды: на полив огородов, животным. Запаса воды недостаточно», — заявил заместитель главы городского поселения Вяземский Сергей Хотинец.