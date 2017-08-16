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05:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Алексей Членов утвержден начальником краевого управления ГИБДД

Полицейский начинал службу в ОВД в 1997 году.

Начальником управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю официально утвержден Алексей Членов. Приказ о назначении подполковника полиции на должность был подписан 15 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Алексей Викторович Членов родился в с. Новая Солянка Рыбинского района в 1976 году. В 2008 году окончил Сибирский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

Службу в правоохранительных органах начинал в 1997 году инспектором ДПС в Красноярске. В 2002 году был назначен командиром взвода ДПС отделения ГИБДД по Октябрьскому району. С 2007 года Членов занимал руководящие должности в ОГИБДД города. В 2010 году он возглавил отделение дорожной полиции в Минусинске.

В 2014 году Членов был назначен на должность заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по краю. С октября 2016 года исполнял обязанности начальника УГИБДД. Алексей Членов имеет медаль «За отличие в службе» трех степеней, медаль за «Доблесть в службе», «85 лет ДОСААФ России», а также медаль «За боевое содружество».

Ранее краевое управление ГИБДД возглавлял полковник Валерий Кускашев. В октябре 2016 года полицейского утвердили в должности главы регионального отделения Росгвардии.

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