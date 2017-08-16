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05:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Микрорайон Красная речка в Хабаровске отключили от горячего водоснабжения

Без воды до 18 августа остались два детских сада, три учебных заведения, интернат и поликлиника, а также 67 домов.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.

Согласно утвержденному в Хабаровске графику, для проведения ремонтных работ до 18 августа остановлена теплофикация котельной микрорайона Красная речка. Без горячего водоснабжения остались 67 жилых домов, три учебных заведения, два детских сада, одно медицинское учреждение и один детский интернат, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Также согласно утвержденному графику, в период с 09.00 часов 17 августа до 09.00 часов 18 августа для проведения ремонтных работ на трубопроводе теплотрассы будет отключено горячее водоснабжение в 20 жилых домах по улицам Космической и Юности.

По состоянию на 7.00 часов 16 августа в Хабаровске из-за поломки задвижки холодная вода не подается в дом 66 по улице Ленина.

По информации единой диспетчерской служба, газом заправлено 15 ГРУ или 26,69 тонны топлива.

В городе не работает 25 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 222, а ночью — 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 142,16 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 28 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 25 ДТП, зафиксировано три возгорания, на пульт «03» поступило 650 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 631 единица транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 575 автобусов.

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