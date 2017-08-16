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05:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Артем готовится отметить 79-й День рождения

Мероприятия пройдут 26 августа на нескольких площадках города.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

Большая праздничная программа ожидает артемовцев и гостей Артема в День города, который традиционно отмечается вместе с Днем шахтера. В этом году главные городские мероприятия, посвященные 79-й годовщине, пройдут в субботу, 26 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Насыщенная программа ждет артемовцев уже на этой неделе. В учреждениях культуры проходят многочисленные выставки и вернисажи, творческие конкурсы рисунков и фотографий. Летняя спартакиада трудящихся Артемовского городского округа пройдет 18—20 августа.

В выставочном центре «Галерея» 22 августа в 14.00 начнется кинофестиваль старого советского кино о шахтерах, а 23 и 26 августа показ советских фильмов. Историко-краеведческий музей организует для горожан исторический квест по достопримечательностям Артема, куда входят автобусная и пешеходная экскурсия, слайдовая презентация с викториной.

В пятницу, 25 августа, в 10.00 в районе разворотного кольца состоится торжественное возложение цветов к памятнику Артему, на территории шахты «Дальневосточная» в 10.00 можно будет почтить шахтеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественный митинг, посвященный ветеранам шахтерского труда, «Артем-город шахтерской славы» начнется в 11.00 у памятника-мемориала «Шахтерская слава». Главным событием этого дня также станет ежегодное торжественное собрание во Дворце культуры «Мой Артем. О городе с любовью», которое состоится в 16.00 с чествованием самых достойных работников и жителей города. Закончится предпраздничный день показом художественного фильма под открытым небом «Счастье — это…».

Субботний праздничный день 26 августа будет насыщен множеством интересных событий. В связи с проведением ремонтных работ на главной придворцовой площади основными площадками торжества станут аллея, прилегающая к территории Дворца культуры, парк культуры и отдыха, в частности Аллея здоровья и Аллея влюбленных, площадка за Дворцом культуры и детский парк «Артемка». С 10.00 стартуют сразу несколько мероприятий, поэтому каждый желающий найдет себе занятие по душе.

Это городская выставка цветов и даров лета «Цветущий город мой», выставка-ярмарка предприятий агропромышленного комплекса, ярмарка здоровья «В здоровом теле — здоровый дух», фестиваль декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», пятый открытый розыгрыш Кубка КВН на приз главы Артемовского городского округа-2017, работа фотозон, музыкально-литературная гостиная с участием артемовских поэтов и бардов, акция «Книговорот» на Аллее влюбленных. Юные артемовцы найдут себе развлечения в детском парке «Артемка». Там для них пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, конкурсно-игровая программа «Играем вместе: взрослые и дети», концертная программа «Мы дарим людям настроение».

Стадион «Угольщик» приглашает на соревнования по волейболу, шахматам, легкой атлетике, стритболу, футболу. В парке культуры и отдыха состоится массовый забег «Эстафета здоровое Приморье». Желающие присоединиться должны пройти регистрацию у сцены с 11.00 до 12.00. На площадке за зданием Дворца культуры можно будет присоединиться к мастер-классам от ведущих фитнес-центров и спортклубов Артема, посмотреть показательные выступления и мастер-классы по самбо от спортивного клуба «Мастер».

Вторая половина праздничного дня откроется в городском парке яркой концертной программой «С праздником, любимы город». Еще одним ярким зрелищем станет проводимый под зажигательную музыку уже традиционный фестиваль красок «Холи». Во Дворце культуры Артем с праздником поздравит творческий коллектив из Республики Корея, выступив с национальной концертной программой. Вечером можно будет окунуться в прошлое и потанцевать под звуки духового оркестра.

Вечерняя праздничная программа с участием городских и краевых творческих коллективов начнется в городском парке в 20.00. Шахтерский костер вспыхнет в 21.45, а в 22.00 небо озарит праздничный фейерверк, после чего в парке начнется праздничная дискотека.

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера.

Для удобства жителей продлено время движения городского транспорта. Так, в субботу маршруты №№ 2, 8, 9 будут действовать до 23.00. Маршрут № 3 будет отправляться из центра в 23.00 и в 23.40, номер 4 — в 23.00 и в 23.30. Маршрут № 15 — до 23.00, а 15а — до 24 часов. В воскресенье по маршрутам № 8 движение будет осуществляться из центра в 21.00 и 22.00, от остановки магазин «Мая» в 21.30 и 22.40.

Также напоминаем участникам дорожного движения, что с 20.00 26 августа до 00.30 27 августа будет перекрыто автомобильное движение по ул. Фрунзе от дома № 54 до дома № 74. Объезд осуществляется по ул. Кирова и ул. Вокзальной.

27 августа в воскресенье народные гулянья продолжатся на ш. «Амурская». В местном доме культуры в 18.00 начнется торжественное собрание и праздничный концерт «С праздником, город шахтерской славы». В парке в 21.00 начнется дискотека, а в 22.00 под залпы фейерверка запылает традиционный шахтерский костер.

В Кневичах праздничная программа «Мой город — отчий дом» и дискотека пройдут уже в ближайшую субботу, 19 августа. В Артемовском, Заводском, Угловом, Ясном торжественные мероприятия, посвященные Дню города и Дню шахтера, состоятся в пятницу 25 августа.

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