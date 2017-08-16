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05:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фанаты футбольного «Енисея» расписали городской трамвай в цвета клуба

Когда обновленный транспорт выйдет на линию, неизвестно.

Фанаты футбольного «Енисея» расписали один из городских трамваев в цвета любимой команды. Фото и видео творческого процесса опубликовал официальный twitter-аккаунт красноярского клуба.

На снимках видно, что один из бортов трамвая украшен словом «Енисей» и цифрами «1937» (год основания клуба — прим. ред.). Рядом с надписями планируется нарисовать логотип команды.

В «Енисее» отметили, что фанатам помогли игроки клуба — в процессе приняли участие защитник мужской команды Максим Васильев и футболистки Екатерина Ларина и Екатерина Авхимович. Спортсмены раскрашивали борт трамвая с помощью баллончиков.

Представители клуба добавили, что обновление транспорта пока продолжается. Когда «футбольный» трамвай выйдет на линию, неизвестно.

Впервые об инициативе красноярских фанатов стало известно в мае. Тогда болельщики опубликовали объявление о поиске дизайнера, который разработает эскиз. Активисты отметили, что проект будет согласован в мэрии.

Раскрашенный в цвета спортивных клубов транспорт не является редкостью. Так, в Самаре один из трамваев ежегодно расписывают в цвета ФК «Крылья Советов», а талисман команды приглашает болельщиков на очередной матч. Акция проводится в начале мая и посвящается дню рождения клуба. Кроме того, в некоторых городах на линию выходят трамваи в расцветке спортивного клуба ЦСКА.

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