Почти две трети детских садов Иркутска готовы к началу нового сезона
К началу учебного года в Иркутске готовы более половины детских садов. Это 90 из 131-го.
К началу учебного года в Иркутске готовы более половины детских садов. Это 90 из 131-го.
В городе начала работать комиссия по приёмке учреждений. В детсадах провели капитальный и текущий ремонт. На это из бюджета Иркутска было выделено около 200 миллионов рублей. Работники латали крыши, меняли окна, утепляли фасады, асфальтировали прилегающие территории. Приёмка дошкольных учреждений продлится до конца недели.