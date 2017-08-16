Почти две трети детских садов Иркутска готовы к началу нового сезона

В городе начала работать комиссия по приёмке учреждений. В детсадах провели капитальный и текущий ремонт. На это из бюджета Иркутска было выделено около 200 миллионов рублей. Работники латали крыши, меняли окна, утепляли фасады, асфальтировали прилегающие территории. Приёмка дошкольных учреждений продлится до конца недели.