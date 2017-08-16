Конкурс на лучшее фото с флагом России пройдет в Иркутске
Конкурс на лучшее фото с флагом России пройдет в Иркутске в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации.
Конкурс на лучшее фото с флагом России пройдет в Иркутске в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации.
Как 16 августа 2017 года сообщила
Победитель получит два сертификата на посещение канатного парка «Юность». Подведение итогов состоится в рамках праздничных мероприятий 22 августа в 20:00 на сценической площадке острова Юность.