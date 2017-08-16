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05:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Конкурс на лучшее фото с флагом России пройдет в Иркутске

Конкурс на лучшее фото с флагом России пройдет в Иркутске в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации.

Как 16 августа 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, для участия необходимо до 22 августа разместить свое фото с флагом в социальных сетях Vkontakte или Instagram с хэштэгом #День_Флага_Иркутск.

Победитель получит два сертификата на посещение канатного парка «Юность». Подведение итогов состоится в рамках праздничных мероприятий 22 августа в 20:00 на сценической площадке острова Юность.

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