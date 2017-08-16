Прогноз погоды по Казахстану на среду, 16 августа
Под влиянием антициклона на большей части территории страны ожидается погода без осадков.
Под влиянием антициклона на большей части территории страны ожидается погода без осадков.
Лишь на юге,
В
Днем в Алматинской,
Ночью в Кызылординской области местами ветер 15−20 м/с, возможен град.
Ночью и утром в
На большей части территории Алматинской, Кызылординской,
В Мангистауской,
В Алматы — переменная облачность, возможны осадки, +27…+29.
В Астане — переменная облачность, без осадков, +24…+26.