Прогноз погоды по Казахстану на среду, 16 августа

Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром на севере и в центре местами ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет».