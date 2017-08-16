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07:25 (мск), источник: Forbes.kz

Прогноз погоды по Казахстану на среду, 16 августа

Под влиянием антициклона на большей части территории страны ожидается погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 89% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Forbes.kz

Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром на севере и в центре местами ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет».

В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал.

Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

Ночью в Кызылординской области местами ветер 15−20 м/с, возможен град.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара.

В Алматы — переменная облачность, возможны осадки, +27…+29.

В Астане — переменная облачность, без осадков, +24…+26.

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