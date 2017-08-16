Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна
Как ожидается, в ближайшие недели на станции будет активно использоваться
Как ожидается, в ближайшие недели на станции будет активно использоваться
ВАШИНГТОН, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Автоматическая межпланетная станция Cassini приступила к финальному спуску в атмосферу Сатурна, на орбите которого она работает с июля 2004 года. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) в Пасадене (штат Калифорния), входящей в структуру Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Пять последних витков
Планируется, что в течение месяца зонд Cassini совершит пять последних витков вокруг Сатурна, переходя с каждым разомна более низкую орбиту. Предполагается, что 15 сентября двигатели этого космического аппарата больше не смогут поддерживать его ориентацию в пространстве таким образом, чтобы антенна была направлена на Землю, связь с ним будет потеряна, и он развалится на части и сгорит в атмосфере второй по размерам планеты Солнечной системы. Последний рывок вниз станция сделает при помощи специального маневра, использующего силу притяжения крупнейшего спутника Сатурна — Титана. В это время на Cassini, по замыслам NASA, будут работать семь из 12 научных приборов, которым предстоит передавать в центр управления полетом информацию фактически в режиме реального времени.
Это передвижение по спирали все ближе к поверхности Сатурна Cassini начал в понедельник, совершив первый переход на более низкую орбиту.
Первый из пяти финальных нырков в атмосферу Сатурна был успешным.
Однако представитель этого
Как ранее поясняли эксперты, которые осуществляют руководство миссией Cassini, они будут считать, что все прошло, как намечалось, если двигатели станции в ходе первого снижения будут работать на 10−60% своей полной мощности. Если же их мощность пришлось увеличить, то это означает, что верхние слои атмосферы Сатурна оказались более плотными, чем прогнозировали специалисты NASA. В этом случае орбиту зонда планируют немного приподнять.
Сбор данных
Как ожидается, в ближайшие недели на станции Cassini будет активно эксплуатироваться, прежде всего,
Кроме того, за оставшееся до завершения миссии время NASA рассчитывает получить детальные данные о поверхности планеты, состоящей, в соответствии с выводами ученых, в основном из водорода.
О проекте
Экспедиция Cassini началась еще в октябре 1997 года, ее основной целью было исследование Сатурна и Титана, в том числе доставка на спутник спускаемого модуля Huygens. С этой задачей Cassini успешно справился в 2005 году. Миссия является совместным проектом NASA, а также Европейского и Итальянского космических агентств.
В апреле текущего года ученые заявили о том, что Cassini обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни.
В 2012 году было объявлено о получении при помощи инструментов, установленных на Cassini, доказательств существования океана на глубине 100 км под ледяной поверхностью Титана и сотен озер и трех морей в полярных регионах этого спутника Сатурна.
Причины завершения экспедиции
По словам сотрудников NASA, решение управляемым образом свести Cassini с орбиты Сатурна объясняется в первую очередь тем, что у станции иссякает запас ракетного топлива, то есть она вскоре может перейти в неконтролируемый полет. Между тем ученые стремятся избежать такого развития событий, при котором аппарат мог бы рухнуть на поверхность Титана или Энцелада, хотя и подчеркивают, что вероятность этого весьма невелика. Специалисты не хотят, чтобы обломки зонда, оснащенного радиоизотопным термоэлектрическим генератором, усеяли Титан или Энцелад, на которых не исключается существование жизни, и мешали дальнейшим исследованиям этих спутников Сатурна.