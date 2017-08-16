Что вы, какие махинации со временем! — управление транспорта Хабаровска о вечернем тарифе

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 августа, AmurMedia.

Хабаровчане могут не бояться того, что муниципальные перевозчики будут выпускать после 20:00 меньше автобусов на улицы. В редакцию информагентства за прошедшие сутки поступило несколько жалоб от горожан. Люди боятся внезапных изменений в расписании, связанных с повышением цены проезда в вечернее время, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Шквал негативных откликов от хабаровчан появился после нововведений, которые озвучила мэрия. Информагентство уже сообщало, что с 15 августа муниципальные перевозчики повысили стоимость проезда в городских автобусах после 20:00. Вместо 23 и 25 рублей пассажирам придется выложить тридцать целковых. Кроме возмущения ценой, горожане опасаются, что теперь автобусов вечером станет меньше: чтобы набрать больше людей, перевозчики умышленно будут задерживать машины.

— Езжу на «единице», после восьми вечера она ходит полупустая и не так часто, как днем. Наверное, сейчас будет еще реже ездить, чтобы пассажиров по пути собрать и побольше заработать. Днем 23 рубля, вечером 30, по 7 рублей с каждого — неплохо! — возмущается хабаровчанка Ирина Максименко.

Но жульничества, которое позволило бы ХПАТП-1 заработать на «накопленных» пассажирах, не будет, заявили в городском управлении транспорта.