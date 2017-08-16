В Енисей без очистки сливают сточные воды с красноярских дорог

В Красноярске воду из ливневой канализации, куда поступает грязь с дороги, без очистки сливают в Енисей. К такому выводу пришла природоохранная прокуратура. С результатами ее проверки жителей города ознакомил общественник Александр Колотов.

Он предположил, что на левом берегу — со стороны ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) — в реку без очистки сливают сточные воды, и обратился в надзорное ведомство. В итоге его опасения подтвердились.

«В ходе выездной проверки факт слива сточных (дренажных) вод в Енисей подтвердился. Выяснилось, что коллектор ливневой канализации находится на обслуживании МП “САТП” согласно муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог города Красноярска. Очистных сооружений для очистки талых и дренажных вод на коллекторе не имеется», — рассказал он.