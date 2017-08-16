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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В центре Дудинки построят амфитеатр с кострищем для проведения обрядов

Объект будет использоваться как место для проведения этнических праздников.

В Дудинке появится амфитеатр на 120 мест, в центре которого организуют кострище для проведения обрядов. Грант на реализацию проекта под названием «Священное место» выиграла общественная организация «Союз нганасан». Об этом сообщает ТАСС.

Создание кострища в центре Дудинки обойдется активистам в 100 тысяч рублей. В администрации Таймыра отметили, что сейчас в городе нет ни одного места, где могли бы собираться нганасаны. Объект планируется ввести в эксплуатацию в этом году, после чего на нем будут проводиться этнические праздники.

Нганасаны являются коренным народом Сибири и считаются самым северным этносом Евразии. Численность нганасанов составляет около 1000 человек. Большинство представителей народа живут на Таймыре. Традиционные занятия нганасанов — добыча оленя, водоплавающих птиц, домашнее оленеводство, пушная охота и рыболовство на открытой воде.

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