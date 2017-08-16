В центре Дудинки построят амфитеатр с кострищем для проведения обрядов

В Дудинке появится амфитеатр на 120 мест, в центре которого организуют кострище для проведения обрядов. Грант на реализацию проекта под названием «Священное место» выиграла общественная организация «Союз нганасан». Об этом сообщает ТАСС.

Создание кострища в центре Дудинки обойдется активистам в 100 тысяч рублей. В администрации Таймыра отметили, что сейчас в городе нет ни одного места, где могли бы собираться нганасаны. Объект планируется ввести в эксплуатацию в этом году, после чего на нем будут проводиться этнические праздники.