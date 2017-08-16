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06:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Лучшие образцы военной техники ТОФ и ВКС России увидят жители Владивостока

В краевой столице откроется международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

На 33 причале Корабельной набережной Владивостока 22 августа состоится торжественная церемония открытия международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017». В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырех выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на остров Русский.

Проведение мероприятий научно-деловой программы спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.

В программе открытия показательные выступления подразделения морской пехоты, праздничная программа Ансамбля песни и пляски ВВО и оркестра штаба ТОФ. На акватории бухты Золотой Рог состоится демонстрационный показ действий сил специального назначения разведывательного управления флота, а также действия спасательных сил по оказанию помощи кораблю терпящему бедствие. Форум будет проходить с 22 по 27 августа 2017 года.

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