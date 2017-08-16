Лучшие образцы военной техники ТОФ и ВКС России увидят жители Владивостока
В краевой столице откроется международный
В краевой столице откроется международный
Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.
На 33 причале Корабельной набережной Владивостока 22 августа состоится торжественная церемония открытия международного
Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на остров Русский.
Проведение мероприятий
В программе открытия показательные выступления подразделения морской пехоты, праздничная программа Ансамбля песни и пляски ВВО и оркестра штаба ТОФ. На акватории бухты Золотой Рог состоится демонстрационный показ действий сил специального назначения разведывательного управления флота, а также действия спасательных сил по оказанию помощи кораблю терпящему бедствие. Форум будет проходить с 22 по 27 августа 2017 года.