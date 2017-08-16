Лучшие образцы военной техники ТОФ и ВКС России увидят жители Владивостока

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 августа, PrimaMedia.

На 33 причале Корабельной набережной Владивостока 22 августа состоится торжественная церемония открытия международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017». В рамках экспозиции форума планируется показ более 100 экспонатов на четырех выставочных площадках, в том числе около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники Тихоокеанского флота и ВКС России. Кроме того будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке будут расположены на 33 причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на остров Русский.

Проведение мероприятий научно-деловой программы спланировано на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота и Дальневосточного федерального университета.