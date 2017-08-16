Как поборы в казахстанских школах переводят на законные рельсы

Источник: Sputniknews.kz

Впрочем, наладить подобную работу родители и школьная администрация могут уже сейчас, не дожидаясь специальных постановлений и распоряжений.

«Сейчас министерством проводится активная работа по искоренению поборов в школах и узакониванию спонсорских поступлений, — прокомментировала Sputnik Казахстан грядущие нововведения заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Зейнеп Максутова. — Чтобы благотворительные и добровольные взносы, которые получает школа, были направлены исключительно на нужды самой школы, а не кому-то в карман».

Впрочем, уже сейчас Минобрнауки не имеет ничего против благотворительных и добровольных взносов. Главное, чтобы они отвечают принципу добровольности.

— Сколько смогли — столько и перечислили. Никто не имеет права требовать от родителей денег. Поборы должны прекратиться и мы сейчас принимаем все меры для этого, — продолжает рассказ о деталях законодательных нововведений Зейнеп Максутова.

— Есть ли уже определение того, что есть добровольное спонсорство, а что есть поборы?

— Сейчас мы вносим изменения в нормативно-правовые акты и приказы, чтобы всем этим понятиям дать четкое определение. Чтобы школа могла иметь свой счет, на который бы открыто поступали деньги, а попечительские советы при каждой школе отслеживали бы эти поступления, а потом отчитывались бы перед родителями за все траты, обосновывая их и подтверждая их чеками или квитанциями. Но повторюсь, вынуждать родителей пополнять счет школы никто не имеет права.

— Министр образования Ерлан Сагадиев говорил, что именем спонсора будут называть класс или школу. Скажите, сколько должен дать денег спонсор, чтобы его именем назвали класс?

— Уже сейчас любой спонсор может прийти в школу оказать поддержку, а в качестве благодарности его именем могут назвать класс.

— То есть, не дожидаясь каких-либо изменений в законодательстве, я уже могу прийти в школу дать десять тысяч тенге и попросить назвать класс моим именем?

— Можете. Почему нет? Пожалуйста, назовите моим именем школу или класс — это не противоречит закону, это не противоправно.

— И десяти тысяч тенге будет достаточно для этого?

— Это будет решать школа и класс. А вообще в сумме добровольных взносов никаких ограничений нет.

— Введение понятия «спонсора» может противоречить пункту о бесплатном среднем общем образовании в Казахстане. Что в министерстве думают на этот счет?

— Спонсорство — это только добровольно. Мы не говорим, что это обязательно. Не хочет человек спонсорскую помощь оказывать — и не надо. Но спонсорская помощь учебным заведениям практикуется во всем мире. Мы работаем над тем, чтобы система стала прозрачной, чтобы исключить случаи, когда родительские деньги уходят непонятно куда. И, еще раз подчеркну, это не принудительная мера, а напротив все в рамках борьбы с поборами.

— Предполагалось, что уже в 2015 году родители будут выбирать директоров школ, как идет работа в этом направлении? Когда приказ министерства образования, о котором вы говорили, выйдет из стен Минюста, директоров школ будут выбирать родители?

— Нет, пока этого нет. Сейчас назначение директоров у нас идет согласно приказу № 57. Но скоро должность директора школы станет выборной, и выбирать будет попечительский совет.

— Кто будет входить в попечительские советы?

— У нас уже есть перечень лиц, которые должны быть в составе попечительских советов. Мы хотим, чтобы все было очень прозрачно, поэтому в попсовет будет входить представители родительского комитета, НПО, партии Нур Отан, местных акиматов, мажилиса и журналисты.

— Еще из предлагаемых нововведений реформы образования было предложение о факультативном посещении занятий. Можете рассказать, когда казахстанские школьники смогут выбирать, какие занятия им посещать?

— Нет, этого нет и, я думаю, что не будет. Есть государственный стандарт образования, который каждый ребенок должен освоить. Этот стандарт, с перечнем дисциплин, утверждается постановлением правительства и дети должны освоить иначе не получат аттестат об общем среднем образовании.

— Когда школы переходят на трехъязычное обучение?

— К трехъязычному обучению мы перейдем с сентября 2019 года и пока только в старших классах общеобразовательных школ. Сейчас проводится подготовительная работа. С 2019 года «История Казахстана» во всех классах школ, вне зависимости от языка обучения, будут преподавать на казахском языке, а «Всемирную историю» будут изучать на русском языке. С этого года разрешается учителям химии, физики, биологии и информатики на факультативах начать преподавать свои предметы на английском языке.

Мы постепенно продолжаем внедрение обновленного содержания образования. В прошлом году начали внедрять в первых классах, в этом году по обновленной программе будут учиться 2, 5 и 7 классы. Эта программа направлена на формирование функциональной грамотности, то есть чтобы ребенок умел использовать свои знания в различных жизненных ситуациях, не только в учебном процессе, но и вне школы.

— По этой программе у нас обучаются в Назарбаев интеллектуальной школе (НИШ)?

— Да, но теперь эта программа адаптирована для массовой школы. Мы хотим, чтобы качественная образовательная программа была доступна всем нашим детям.

— А пятидневная учебная неделя?

— В этом году пять дней в неделю будут учиться первые, вторые, пятые и седьмые классы.

— Если ребенок не смог освоить обновленную программу, тогда он останется на второй год?