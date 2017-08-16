Жители Пашенного собирают подписи за строительство нового съезда с 4 моста

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители микрорайона Пашенного в Красноярске собирают подписи за строительство съезда с 4 моста на ул. Судостроительную. Активисты обращаются с просьбой к главе города Эдхаму Акбулатову реализовать этот проект в ближайшее время.

«В одном из самых динамично развивающихся и активно застраивающихся микрорайонов главная улица (ул. Судостроительная) является тупиковой, при этом упирается в недавно построенный огромный мост», — сетуют жители Пашенного.

Активисты рассказали в письме Акбулатову о 9-балльных пробках, которые парализуют ул. Матросова и о. Отдыха на протяжении многих лет. С появлением 4 моста проблема не решилась, а из-за перекрытия Коммунального моста «стала еще более катастрофичной». Строительство съезда жители микрорайона считают решением всех транспортных проблем на правобережье краевого центра.

«Майские указы президента России 2012 года четко говорят о приоритете комфортного, доступного (в том числе транспортно) жилья для россиян. Не дайте нам усомниться в этом накануне выборов 2018 года», — добавили активисты.

При этом контракт на строительство правобережного съезда с 4 моста уже подписан, однако реализован он будет в пользу жителей микрорайона Тихие зори к сентябрю 2018 года. Что касается строительства дороги с путепровода в Пашенный, то власти города обещают приступить к работам лишь после проведения Универсиады в 2019 году. Об этом сообщалось в мае прошлого года.