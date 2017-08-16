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07:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Зоопарк Новосибирска сократил свое время работы

Теперь график посещения пушистых и пернатых перешел с летнего на обычный режим.

Новосибирский зоопарк сократил свои рабочие часы и перешел с летнего режима работы на обычный. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада. Теперь прогулки прохладными вечерами по цветущим тропинкам комплекса придется завершать на час раньше.

Напоминаем, что на летний режим работы зоопарк перешел в июне этого года. Сделано это было затем, чтобы гости и жители столицы Сибири могли в полной мере насладиться красотой зоопарка и его обитателями. Но со вчерашнего дня время работы опять изменилось, ведь скоро осень.

Теперь зоопарк будет работать с 9 утра и до 21 вечера, а кассы будут закрываться в 20 00. После закрытия зоопарка рабочим остается только выход.

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