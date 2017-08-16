Зоопарк Новосибирска сократил свое время работы
Теперь график посещения пушистых и пернатых перешел с летнего на обычный режим.
Теперь график посещения пушистых и пернатых перешел с летнего на обычный режим.
Новосибирский зоопарк сократил свои рабочие часы и перешел с летнего режима работы на обычный. Об этом рассказали в
Напоминаем, что на летний режим работы зоопарк перешел в июне этого года. Сделано это было затем, чтобы гости и жители столицы Сибири могли в полной мере насладиться красотой зоопарка и его обитателями. Но со вчерашнего дня время работы опять изменилось, ведь скоро осень.
Теперь зоопарк будет работать с 9 утра и до 21 вечера, а кассы будут закрываться в 20 00. После закрытия зоопарка рабочим остается только выход.