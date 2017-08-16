Зоопарк Новосибирска сократил свое время работы

Новосибирский зоопарк сократил свои рабочие часы и перешел с летнего режима работы на обычный. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада. Теперь прогулки прохладными вечерами по цветущим тропинкам комплекса придется завершать на час раньше.

Напоминаем, что на летний режим работы зоопарк перешел в июне этого года. Сделано это было затем, чтобы гости и жители столицы Сибири могли в полной мере насладиться красотой зоопарка и его обитателями. Но со вчерашнего дня время работы опять изменилось, ведь скоро осень.