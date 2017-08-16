В Уфе власти не разрешили провести «Ночь 1000 велосипедистов»

«Проведение пробега Ночь 1000 велосипедистов придется отменить, в связи с невозможностью согласовать мероприятие. Дальнейшая судьба данного формата так же остается под вопросом», — такое сообщение появилось в паблике. Организаторы выразили надежду, что найдутся энтузиасты, которые организуют простую прогулку на велосипедах по ночному городу.

К слову, последний раз, в 2015 году, велопробег тоже испытывал трудности, но тогда они были связаны с погодными условиями и рядом других причин. Еще годом раньше велопробег был удачным и собрал более 2000 человек.