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07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцы жалуются на нелегальные остановки

Водителей ждет штраф — 3000 рублей.

Уфимцы обратились в городскую администрацию: они просят разобраться с водителями, которые устроили нелегальную остановку между домами № 52 и 54 по улице Революционная. Маршрутки мешают жителям нижних этажей.

— В ходе рейда были проверены карты маршрута. Работают водители на законных основаниях, однако в документах пунктом посадки и высадки пассажиров является Южный автовокзал, — рассказали в пресс-службе мэрии.

За высадку пассажиров вне остановок водителю грозит штраф в размере 3 000 рублей, повторное нарушение правил обойдется дороже — в 5 000 рублей.

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