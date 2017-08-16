Уфимцы жалуются на нелегальные остановки

Уфимцы обратились в городскую администрацию: они просят разобраться с водителями, которые устроили нелегальную остановку между домами № 52 и 54 по улице Революционная. Маршрутки мешают жителям нижних этажей.

— В ходе рейда были проверены карты маршрута. Работают водители на законных основаниях, однако в документах пунктом посадки и высадки пассажиров является Южный автовокзал, — рассказали в пресс-службе мэрии.