В Москве и Подмосковье в среду будет до 26 градусов тепла и без осадков

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Теплая, комфортная погода с температурой воздуха до плюс 26 градусов ожидается в среду в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Ожидается небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха в Москве составит 23−25, по области будет от 21 до 26 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11−13 градусов тепла, в Подмосковье будет от 9 до 14 градусов. Ветер переменных направлений, 2−7 м/с.