Жители Красноярска стали чаще летать за границу

Международными воздушными линиями воспользовались 260 581 человек (+55,8% к аналогичному периоду прошлого года). А в июле этого года был поставлен новый рекорд. Было обслужено 239 732 пассажира. При этом суточный и недельный потоки достигли максимальных значений: 9 963 человек в сутки и 55 896 человек в неделю. Достигнутые показатели стали для аэропорта историческим максимумом за последние 3 года.