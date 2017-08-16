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06:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жители Красноярска стали чаще летать за границу

За 7 месяцев текущего года пассажиропоток увеличен на 31%.

Источник: РИА "Новости"

Жители Красноярска стали летать за границу. Об этом сообщает информационная служба аэропорта «Емельяново».

Международными воздушными линиями воспользовались 260 581 человек (+55,8% к аналогичному периоду прошлого года). А в июле этого года был поставлен новый рекорд. Было обслужено 239 732 пассажира. При этом суточный и недельный потоки достигли максимальных значений: 9 963 человек в сутки и 55 896 человек в неделю. Достигнутые показатели стали для аэропорта историческим максимумом за последние 3 года.

Самые популярные города страны, куда летают красноярцы: Краснодар, Иркутск, Сочи. На международных авиалиниях самыми востребованными стали Нячанг (Вьетнам) Харбин (Китай) и Анталия (Турция).

По словам гендиректора комплекса, прогнозируется, что до конца 2017 года аэропорт обслужит не менее 2 миллионов человек.

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