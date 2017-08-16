Омич обещает проехать на байке по мосту с завязанными глазами, сообщил на своём youtube-канале омич Вячеслав Бармин.

Молодой человек разъезжает по городу на высоких скоростях, записывая это на прикрепленную к шлему камеру GoPro. Омич обещает своим подписчикам новые экстремальные записи.