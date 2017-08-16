Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Стоит ли перекусывать сухофруктами?
Часть территории России перешла Казахстану
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
В Сети высмеяли киевский памятник с пронзенной Россией – СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
07:45 (мск), источник: АиФ Омск

Омич обещает проехать на байке по мосту с завязанными глазами

Такой трюк он планирует сделать, если наберёт 10 тысяч подписчиков.

Омич обещает проехать на байке по мосту с завязанными глазами, сообщил на своём youtube-канале омич Вячеслав Бармин.

Молодой человек разъезжает по городу на высоких скоростях, записывая это на прикрепленную к шлему камеру GoPro. Омич обещает своим подписчикам новые экстремальные записи.

В частности, Вячеслав Бармин заявляет, что если наберёт 10 тысяч подписчиков, то проедет по мосту с завязанными глазами со скоростью 100 километров в час.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
На Украине завели дело по вмешательству чиновников в выборы США
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
В Москве появится «Сад будущего»
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь