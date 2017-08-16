Омич обещает проехать на байке по мосту с завязанными глазами
Такой трюк он планирует сделать, если наберёт 10 тысяч подписчиков.
Такой трюк он планирует сделать, если наберёт 10 тысяч подписчиков.
Омич обещает проехать на байке по мосту с завязанными глазами, сообщил на своём
Молодой человек разъезжает по городу на высоких скоростях, записывая это на прикрепленную к шлему камеру GoPro. Омич обещает своим подписчикам новые экстремальные записи.
В частности, Вячеслав Бармин заявляет, что если наберёт 10 тысяч подписчиков, то проедет по мосту с завязанными глазами со скоростью 100 километров в час.