Озеро в Хабаровском крае вошло в пятёрку самых красивых в России
Discovery Channel Russia признал Амут местом, где обязательно стоит побывать.
Discovery Channel Russia признал Амут местом, где обязательно стоит побывать.
Пятёрку самых красивых озёр на территории России, где обязательно стоит побывать, составил Discovery Channel Russia. В их число вошло и озеро Амут, расположенное в Хабаровском крае.
Самым красивым признали Ладожское озеро, расположенное в Ленинградской области, далее следуют Шавлинские озера, которые находятся на Алтае в течении реки Шавлы, затем Тахтаръявр — каровое озеро Мурманской области. Амур расположился на четвёртой строчке списка. Самое известное озеро России — Байкал — в рейтинг не попало.
Озеро Амут расположено в горах неподалёку от
Возле озера расположены две туристических базы, одна из которых является местом тренировок сборных Дальнего Востока. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отдала Амуту предпочтение, выбирая площадку для подготовки женской сборной к Олимпийским играм в Пхёнчхане.