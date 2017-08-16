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07:16 (мск), источник: Восток Медиа

Озеро в Хабаровском крае вошло в пятёрку самых красивых в России

Discovery Channel Russia признал Амут местом, где обязательно стоит побывать.

Пятёрку самых красивых озёр на территории России, где обязательно стоит побывать, составил Discovery Channel Russia. В их число вошло и озеро Амут, расположенное в Хабаровском крае.

Самым красивым признали Ладожское озеро, расположенное в Ленинградской области, далее следуют Шавлинские озера, которые находятся на Алтае в течении реки Шавлы, затем Тахтаръявр — каровое озеро Мурманской области. Амур расположился на четвёртой строчке списка. Самое известное озеро России — Байкал — в рейтинг не попало.

Озеро Амут расположено в горах неподалёку от Комсомольска-на-Амура. Оно находится на высоте около 740 метров над уровнем моря, на горном хребте Мяо-Чан. Длина водоёма составляет 450 метров, ширина — 130 метров, а глубина достигает 70 метров. При этом прозрачность воды сравнима с байкальской и местами доходит до 10−15 метров. По предположениям учёных, озеро Амут возникло в результате оползня, который перегородил русло одноимённой реки.

Возле озера расположены две туристических базы, одна из которых является местом тренировок сборных Дальнего Востока. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отдала Амуту предпочтение, выбирая площадку для подготовки женской сборной к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

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