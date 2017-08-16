В Уфе сотрудники ГИБДД будут ловить водителей-должников по штрафам

С 15 по 24 августа в Уфе сотрудники ГИБДД будут останавливать автомобили на предмет наличия неоплаченных штрафов. При выявлении у водителя долгов по штрафам на него может быть возбуждено новое административное дело по статье «Неуплата административного штрафа в срок». В этом случае должнику грозит наказание в виде ареста на 15 суток, двукратного штрафа и обязательных работ до 50 часов.