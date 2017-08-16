Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
200-килограммовый британец похудел, чтобы принять ванну
Крупные спекулянты приготовились к значительному снижению доллара
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?По мнению зоопсихологов, длительные прогулки вызывают у домашних питомцев стресс
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
В Сети высмеяли киевский памятник с пронзенной Россией – СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Роспотребнадзор Башкирии разъяснил, как отказаться от турпутёвок в Турцию и куда обращаться в случае возникновения проблем

УФА, 15 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В связи с эпидемиологической ситуацией в Турции, Роспотребнадзор по РБ напоминает туристам, что они вправе отказаться от путёвок в Турцию.

Закон «О защите прав потребителей» гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья. Если же страна временного пребывания не в состоянии гарантировать безопасные услуги, то человек вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о предоставлении туристической услуги или его изменения.

При расторжении договора до начала путешествия туристу должны вернуть полную сумму путевки, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, пояснили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор или турагент в любом случае обязаны представить туристу достоверную информацию, в том числе, об опасностях, с которыми человек может столкнуться в путешествии; о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Если со стороны туроператора (турагента) права потребителя не соблюдаются, проконсультироваться можно по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по РБ: 8 800 100 47 67 и по телефону консультационного центра по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»: (347) 287 85 18.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
На Украине завели дело по вмешательству чиновников в выборы США
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь