Роспотребнадзор Башкирии разъяснил, как отказаться от турпутёвок в Турцию и куда обращаться в случае возникновения проблем

Закон «О защите прав потребителей» гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья. Если же страна временного пребывания не в состоянии гарантировать безопасные услуги, то человек вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о предоставлении туристической услуги или его изменения.

При расторжении договора до начала путешествия туристу должны вернуть полную сумму путевки, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, пояснили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации туристского продукта туроператор или турагент в любом случае обязаны представить туристу достоверную информацию, в том числе, об опасностях, с которыми человек может столкнуться в путешествии; о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.