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10:51 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В метро и на МЦК открылись новые площадки для музыкантов

В метрополитене и на МЦК появились новые площадки проекта «Музыка в метро». Послушать живые выступления можно на «Сухаревской», «Пушкинской» и «Чеховской», «Площади Революции» и в переходе на станцию МЦК Площадь Гагарина.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Проект «Музыка в метро» обновил расположение площадок для выступлений музыкантов в столичной подземке. Новые места для проведения живых концертов появились на станциях «Сухаревская» и «Площадь Революции». Кроме того, впервые площадку для выступлений сделали на Московском центральном кольце (МЦК) — в переходе со станции «Ленинский проспект» на Площадь Гагарина.

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На «Пушкинской» место для музыкантов организовали перед эскалатором, который ведет к переходу на станции «Чеховская» и «Тверская». Еще одно место появилось в переходе между «Чеховской» и «Тверской», рядом с памятником писателю Максиму Горькому. Раньше на станциях «Чеховская» и «Пушкинская» была одна музыкальная площадка — она располагалась в их общем вестибюле.

Место для выступлений в переходе с «Театральной» на «Площадь Революции» тоже перенесли. Теперь музыканты будут играть не внизу, а наверху эскалатора. На «Сухаревской» им отведут место в подуличном переходе.

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Стоит отметить, что после реорганизации площадок проекта «Музыка в метро» их стало не 15, а 16. Фактически некоторые из них просто перенесли на другие станции. Произошла ротация мест, где могут выступать музыканты.

Как рассказали в пресс-службе Московского метрополитена, музыкальные площадки убрали с таких станций, как «Выставочная», «Охотный Ряд» и «Комсомольская». Теперь нет площадки у эскалатора, работающего на подъем при переходе с «Комсомольской» (Кольцевой) на «Комсомольскую» Сокольнической линии, при этом площадка у эскалатора, работающего на спуск, осталась.

Первые площадки «Музыки в метро» появились весной 2016 года на станциях метро «Выставочная», «Маяковская» и «Курская», в 2017 году эксперимент признали удачным — и было открыто еще 12 мест для проведения концертов. В проекте участвуют 200 команд — все они прошли прослушивание и получили годовые разрешения на выступления.

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Время, дату и место концертов они выбирают самостоятельно через сайт проекта. Каждое выступление длится не более двух часов, в будни — с 10:00 до 17:00 и с 20:00 до 22:00, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00. В часы пик концерты не проводятся. С момента запуска проекта «Музыка в метро» коллективы дали более 10 тысяч концертов.

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