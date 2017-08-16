В парке «Останкино» выступит британская певица Люси Роуз

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Британская певица Люси Роуз выступит на площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» 18 августа. Этот культурный вечер станет заключительным в летней серии концертов Songwriters.

Люси Роуз впервые приедет в столицу. Она представит третий альбом Something's Changing, который вышел в свет в июле.

<iframe width="100%%" height="360" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/256136181&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true?wmode=opaque"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вход на мероприятие платный.

Летнюю площадку «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде», площадь которой около тысячи квадратных метров, построили на водной глади Садового пруда в парке «Останкино». Культурная программа стартовала 29 июня. На случай прохладной погоды для зрителей закупили удобные дождевики.

Дебютный альбом Люси Роуз вышел в 2012 году. Она сотрудничала и ездила в туры с такими британскими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale. В настоящее время в копилке певицы два альбома и ряд синглов.