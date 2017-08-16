В парке «Останкино» выступит британская певица Люси Роуз
Певица впервые посетит Москву.
Певица впервые посетит Москву.
Британская певица Люси Роуз выступит на площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» 18 августа. Этот культурный вечер станет заключительным в летней серии концертов Songwriters.
Люси Роуз впервые приедет в столицу. Она представит третий альбом Something's Changing, который вышел в свет в июле.
Вход на мероприятие платный.
Летнюю площадку «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде», площадь которой около тысячи квадратных метров, построили на водной глади Садового пруда в парке «Останкино». Культурная программа стартовала 29 июня. На случай прохладной погоды для зрителей закупили удобные дождевики.
Дебютный альбом Люси Роуз вышел в 2012 году. Она сотрудничала и ездила в туры с такими британскими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale. В настоящее время в копилке певицы два альбома и ряд синглов.