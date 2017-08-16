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10:25 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В парке «Останкино» выступит британская певица Люси Роуз

Певица впервые посетит Москву.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Британская певица Люси Роуз выступит на площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» 18 августа. Этот культурный вечер станет заключительным в летней серии концертов Songwriters.

Люси Роуз впервые приедет в столицу. Она представит третий альбом Something's Changing, который вышел в свет в июле.

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Вход на мероприятие платный.

Летнюю площадку «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде», площадь которой около тысячи квадратных метров, построили на водной глади Садового пруда в парке «Останкино». Культурная программа стартовала 29 июня. На случай прохладной погоды для зрителей закупили удобные дождевики.

Дебютный альбом Люси Роуз вышел в 2012 году. Она сотрудничала и ездила в туры с такими британскими группами, как Bombay Bicycle Club и Noah And The Whale. В настоящее время в копилке певицы два альбома и ряд синглов.

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