В Омске установят арт-объект, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов
Символом сочинского фестиваля станет коллективный проект «Точка зрения», победивший в региональном конкурсе на лучший
Символом сочинского фестиваля станет коллективный проект «Точка зрения», победивший в региональном конкурсе на лучший
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Композицию точка зрения установят на площади у главного корпусы СибАДИ — открытие намечено на 20 сентября.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые состоялся в 1947 году в Праге. Россия принимала этот фестиваль дважды — в 1957 и 1985 годах. В 2017 году ВФМС снова пройдет в России — в Москве и Сочи. Ожидается, что в нем примут участие около 150 стран.