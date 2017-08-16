В Омске установят арт-объект, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов

По информации пресс-службы регионального минспорта, техническое создание арт-объекта уже находится на стадии завершения. Работа представляет собой столбы на каркасном основании, внутри которых будет размещено несколько картин — с логотипом фестиваля, орнаментами разных народов и голубями.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые состоялся в 1947 году в Праге. Россия принимала этот фестиваль дважды — в 1957 и 1985 годах. В 2017 году ВФМС снова пройдет в России — в Москве и Сочи. Ожидается, что в нем примут участие около 150 стран.