В Уфе бездомных граждан накормят и оденут

Организатор акции «Право на жизнь» — Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.

Цель мероприятия — оказание срочной социальной помощи. В указанное время лица, оставшиеся без средств к существованию, будут обеспечены продуктовыми наборами, одеждой и обувью. Также им будет оказана первая доврачебная медицинская помощь, предоставлены юридические и психологические консультации.

Оказать помощь в виде продуктов, медикаментов, бывшей в употреблении мужской одежды и обуви, которая будет роздана нуждающимся, может каждый. Для этого нужно прийти на место проведения акции, уточнили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты РБ.