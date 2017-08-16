В Уфе бездомных граждан накормят и оденут
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Пункт помощи бездомным гражданам развернётся сегодня, 16 августа, с 15 до 16 часов в Советском районе Уфы по ул. Вокзальная, 39А.
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Пункт помощи бездомным гражданам развернётся сегодня, 16 августа, с 15 до 16 часов в Советском районе Уфы по ул. Вокзальная, 39А.
Организатор акции «Право на жизнь» — Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства.
Цель мероприятия — оказание срочной социальной помощи. В указанное время лица, оставшиеся без средств к существованию, будут обеспечены продуктовыми наборами, одеждой и обувью. Также им будет оказана первая доврачебная медицинская помощь, предоставлены юридические и психологические консультации.
Оказать помощь в виде продуктов, медикаментов, бывшей в употреблении мужской одежды и обуви, которая будет роздана нуждающимся, может каждый. Для этого нужно прийти на место проведения акции, уточнили в
Контактные данные организаторов: (347) 279−44−92, 287−28−66, электронная почта: rkscb70@mail.ru.