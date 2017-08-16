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07:30 (мск), источник: БЕЛТА

Десятиметровый пирог станет главным украшением яблочного фестиваля в Брестском районе

16 августа, Брест /Светлана Вечорко — БЕЛТА/. Десятиметровый пирог станет главным украшением второго районного фестиваля «Вістыцкі яблык-2017», который пройдет 19 августа в агрогородке Вистычи, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор районного методического центра Брестской районной централизованной клубной системы Ольга Коряко.

Источник: БЕЛТА

Душистый пирог из муки и яблок нового урожая изготовят работники Брестского райпо. Попробовать кулинарный шедевр смогут все гости фестиваля. Ингредиенты для кулинарного шедевра предоставит местное хозяйство ОАО «Агросад «Рассвет». В этом году оно отмечает 40-летие со дня образования. Чествование лучших тружеников сельскохозяйственного предприятия состоится во время церемонии открытия фэста.

Начало мероприятию, приуроченному к православному празднику Преображение Господне, положит освящение плодов у Поклонного креста. В этот день центр Вистычей превратится в одну большую экспозицию, на которой кулинарные изыски из яблок представят подворья сельских Советов и агроусадьбы района, жители агрогородка. Выставку-продажу продукции организуют также предприятия района — хозяева фестиваля ОАО «Агросад «Рассвет», ОАО «Остромечево», СПК «Чернавчицы», фермерские хозяйства. Со своими изделиями приедут на фэст мастера-ремесленники, они проведут мастер-классы. Все о яблоках расскажет информационно-познавательная выставка, подготовленная работниками районной библиотечной системы.

Программу дополнят районный этап сельскохозяйственного проекта «Властелин села», показательные выступления парашютистов аэроклуба ДОСААФ, клуба исторической реконструкции «Западная уния». В этом году состоится открытый конкурс исполнителей белорусской народной песни «Нашага краю любімыя спевы». Приглашения для участия в нем организаторы разослали во все районы Брестской области. Уже откликнулись коллективы из Жабинки, Пинска, Барановичей, Иваново, Пружанского, Малоритского районов. С отдельной программой выступят самодеятельные артисты из деревни Замутов Республики Словакия.

«Несмотря на то, что “Вістыцкі яблык” проводится во второй раз, он уже стал своеобразным прибужским брендом. Зрелищное, веселое и увлекательное мероприятие способствует возрождению и сохранению национальных культурных традиций. Фестиваль успели полюбить, а потому можно не сомневаться, что он будет ежегодным», — отметила Ольга Коряко.

Организаторами фестиваля выступают Брестский райисполком, ОАО «Агросад «Рассвет».

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