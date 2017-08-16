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07:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Грант в размере почти пяти миллионов рублей выиграли преподаватели Башкирского госуниверситета

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Преподаватели филологического факультета Башкирского государственного университета выиграли грант в размере 4,9 млн рублей.

Руководители проекта — Лена Саяхова, Нурия Галлямова, Альмира Ямалетдинова — представили проект «Ежегодное проведение международной олимпиады по русскому языку в дистанционном формате» и стали обладателями гранта в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык».

Как пояснили в пресс-центре БашГУ, цель проекта — выявление и поддержка наиболее способных учащихся в области русского языка, повышение мотивации зарубежных и российских школьников к изучению русского языка и продолжению образования в России. Не менее важная задача олимпиады — укрепление позиций русского языка в национальных системах образования иностранных государств, повышение престижа образования на русском языке.

Нурия Галлямова и Альмира Ямалетдинова отметили, что особенность проекта — его всеобъемлющий характер: конкурс проводится для детей-инофонов, для которых русский язык является иностранным, для детей-билингвов, обучающихся в русскоязычных школах, а также для российских школьников. Это дети из зарубежных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), стран Балтии, европейских стран, стран СНГ, а также российские школьники, обучающиеся в полиэтнических школах с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения.

Как отмечают руководители проекта, возможность получения данного гранта обусловлена огромным заделом, существующим в Башкирском государственном университете: это и разносторонняя международная деятельность университета, и научно-издательская деятельность преподавателей филологического факультета, работающих в области преподавания русского языка как неродного и иностранного. Особую значимость имеет международный фестиваль «Мы говорим по-русски!», традиции проведения которого были заложены Региональным центром тестирования Института непрерывного образования в 2015 году в рамках проведения в Уфе саммитов ШОС и БРИКС. В апреле 2017 года был проведен II фестиваль «Мы говорим по-русски!», который собрал более 300 участников из более чем 30 стран.

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