Грант в размере почти пяти миллионов рублей выиграли преподаватели Башкирского госуниверситета

Руководители проекта — Лена Саяхова, Нурия Галлямова, Альмира Ямалетдинова — представили проект «Ежегодное проведение международной олимпиады по русскому языку в дистанционном формате» и стали обладателями гранта в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык».

Как пояснили в пресс-центре БашГУ, цель проекта — выявление и поддержка наиболее способных учащихся в области русского языка, повышение мотивации зарубежных и российских школьников к изучению русского языка и продолжению образования в России. Не менее важная задача олимпиады — укрепление позиций русского языка в национальных системах образования иностранных государств, повышение престижа образования на русском языке.

Нурия Галлямова и Альмира Ямалетдинова отметили, что особенность проекта — его всеобъемлющий характер: конкурс проводится для детей-инофонов, для которых русский язык является иностранным, для детей-билингвов, обучающихся в русскоязычных школах, а также для российских школьников. Это дети из зарубежных стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), стран Балтии, европейских стран, стран СНГ, а также российские школьники, обучающиеся в полиэтнических школах с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения.