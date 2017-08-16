Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня

Сегодня в отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов.

17 августа синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью — 9 — 14 градусов. В северных и горных районах до плюс четырех. Днем воздух прогреется до 21 — 26 градусов.