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07:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня

УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.

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Сегодня в отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов.

17 августа синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью — 9 — 14 градусов. В северных и горных районах до плюс четырех. Днем воздух прогреется до 21 — 26 градусов.

18 августа, как и накануне, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, умеренный. Днем порывистый. Температура воздуха ночью — 9 — 14 градусов. В северных и горных районах до четырех тепла. Днем — от 21 до 26 градусов.

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