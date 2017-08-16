Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на ближайшие три дня.
Сегодня в отдельных районах республики пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер неустойчивый, слабый, днем порывистый. Температура воздуха днем — от 21 до 26 градусов.
17 августа синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер
18 августа, как и накануне, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер