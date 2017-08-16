Безнаркотическую коноплю собираются культивировать в Хабаровском крае

— Мы выбрали для изучения именно эти растения, потому что они отвечали достаточно важным критериям. Например, конопля — это очень экономичный вид сырья. Она сейчас, например, используется в строительстве (после определенной технологической обработки). Она способна заменить древесину: для обновления леса требуется около 60 лет, а для безнаркотической конопли — всего год. Посевы этой культуры также способны оздоровить почвенную микрофлору. Клюква — содержит полезные элементы, необходимые для жизни в наших условиях. А древесные черные грибы не только вкусные, но еще и полезные. Они часто используются в медицине, так содержат много белка, витаминов, железа, кальция и фосфора, — объясняет Геннадий Маркелов. На данный момент создана совместная российско-китайская рабочая группа. Она будет наблюдать за реализацией проекта на агробиологической станции Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства.



Справка

Культивирование безнаркотических видов конопли разрешено в России с 2007 года. Эти виды были выведены еще советскими селекционерами, и теперь нашли широкое применение во всем мире, в том числе, в Китае.

