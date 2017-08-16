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07:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Безнаркотическую коноплю собираются культивировать в Хабаровском крае

Кроме того, под местные условия адаптируют черные древесные грибы и клюкву.

Адаптировать к местным условиям необычные для Хабаровского края культуры решили на международной конференции «Сохранность экологии и межрегиональное сотрудничество».

Заниматься совместной с китайскими коллегами селекционной работой будут на территории Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Так, после подписания договора, две страны собираются заняться такими культурами как клюква, безнаркотическая конопля и черный гриб.

 — Речь идет не только о культивировании растений, но и о развитии их промышленного использования, о создании научной базы для внедрения нового типа технологий в хозяйства двух стран, — уточнил Геннадий Маркелов, заместитель проректора по научной работе ТОГУ.

По окончанию российско-китайской встречи подписано шесть четырехсторонних соглашений о сотрудничестве между Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, Тихоокеанским государственным университетом, академией наук провинции Хэйлунцзян и главной объединенной компанией по развитию экономического и технического сотрудничества провинции Хэйлунцзян. Проекты включают себя два IT-направления и вопросы адаптации клюквы, экологически чистой безнаркотической конопли и древесного черного гриба.

 — Мы выбрали для изучения именно эти растения, потому что они отвечали достаточно важным критериям. Например, конопля — это очень экономичный вид сырья. Она сейчас, например, используется в строительстве (после определенной технологической обработки). Она способна заменить древесину: для обновления леса требуется около 60 лет, а для безнаркотической конопли — всего год. Посевы этой культуры также способны оздоровить почвенную микрофлору. Клюква — содержит полезные элементы, необходимые для жизни в наших условиях. А древесные черные грибы не только вкусные, но еще и полезные. Они часто используются в медицине, так содержат много белка, витаминов, железа, кальция и фосфора, — объясняет Геннадий Маркелов. На данный момент создана совместная российско-китайская рабочая группа. Она будет наблюдать за реализацией проекта на агробиологической станции Дальневосточного научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Справка
Культивирование безнаркотических видов конопли разрешено в России с 2007 года. Эти виды были выведены еще советскими селекционерами, и теперь нашли широкое применение во всем мире, в том числе, в Китае.

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