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07:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Съемки фильма об Александре Вампилове пройдут в Иркутске

Сцены снимут в юбилейные дни драматурга 17, 18 и 19 августа.

Съемки фильма «Облепиховое лето», посвященного памяти выдающегося драматурга Александра Вампилова, пройдут в Иркутске. Съемочная группа будет работать над созданием ключевых сцен картины в юбилейные дни писателя 17, 18 и 19 августа. Также в эти дни в честь празднования 80-летнего юбилея со дня рождения драматурга состоятся памятные и юбилейные мероприятия в Иркутске, Листвянке, Кутулике Аларского района, отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

При поддержке министерства культуры России и правительства Иркутской области Санкт-Петербургская киностудия документальных фильмов ведет работу над проектом «Облепиховое лето».

«Съемки фильма стартовали в марте этого года. В эти юбилейные дни съемочная группа приедет в Иркутск, чтобы снять одну из ключевых сцен фильма. Главную роль в киноленте играет Андрей Мерзликин», — рассказала Ольга Стасюлевич.

Также артист планирует принять участие в Большом творческом вечере «Вампилов. Неоконченное», который состоится 19 августа в Иркутском театре юного зрителя, носящем имя драматурга. Накануне дня рождения Александра Вампилова, 18 августа, эту театральную композицию представят на его родине в Кутулике. Также там пройдет концерт творческих коллективов из Иркутска, откроется выставка «Аларский район в творчестве А. В. Вампилова», будет презентован сборник стихов «Звезда прекрасная сияла», в него вошли неопубликованные ранее произведения Александра Вампилова, его отца и сестры.

«В этом году Аларскому району было выделено финансирование, благодаря которому мы смогли провести ремонтные работы в мемориальном музее Александра Вампилова и краеведческом музее», — рассказала председатель комитета по культуре Аларского района Любовь Билдагарова.

Как отметила Ольга Стасюлевич, в этом году необходимый ремонт проведен в Культурном центре Александра Вампилова, кроме того, удалось отреставрировать и камень-символ, установленный в 1992 году в Листвянке. Там в день гибели Александра Вампилова 17 августа пройдет памятная программа.

«Специальный выпуск журнала “Сибирь” об Александре Вампилове вышел в 2017 году. Издательство “Молодая гвардия” выпустило книгу “Вампилов” из серии “Жизнь замечательных людей”, автором его биографии стал Андрей Румянцев. Целый блок публикаций вышел в журнале Союза театральных деятелей России “Страстной бульвар, 10”. Цикл передач в течение всего года проходит на городском и областном радио», — дополнила директор Культурного центра Александра Вампилова Галина Солуянова.

Мероприятия, посвященные 80-летию Александра Вампилова, проходят в течение всего юбилейного года. План, утвержденных губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, включает в себя более 50-ти событий. Премьера спектакля «Утиная охота» прошла в Черемховском драматическом театре им. В. П. Гуркина. В Иркутской областной филармонии был подготовлен музыкальный проект «Стечение обстоятельств», в котором ироничные вампиловские истории звучали в исполнении студентов Иркутского театрального училища. Кроме того, они приняли участие в создании информационно-методического издания — календаря-буклета «Посвящение Вампилову…», над которым в течение многих месяцев работала фотохудожник Марина Свинина.

В рамках проекта «Рейс особого назначения» Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского провела «Вампиловские встречи» в Слюдянке, Байкальске, Зиминском районе. В Культурном центре Александра Вампилова состоялась масштабная международная научная конференция «Александр Вампилов и Валентин Распутин», куда приехали литературоведы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также из Польши, Германии, США. Режиссерскую лабораторию в Иркутском ТЮЗе в этом году посвятили творчеству Александра Вампилова. Свои отрывки представили режиссеры из Москвы, Улан-Удэ и Омска.

17 сентября начнется XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова. Всего в репертуаре фестиваля 18 постановок, семь из них по произведениям Александра Вампилова. В афише заявлены спектакли Московского драматического театра «Сфера» и Московского государственного «Театра на Покровке», Театра эстрады имени Аркадия Райкина и Государственного академического театра им. В. Ф. Комиссаржевской из Санкт-Петербурга, а также театральные коллективы из Петропавловска-Камчатского, Черемхово, Кемерово, Минусинска, Иркутска. Зарубежные гости прибудут из Узбекистана, Южной Кореи, Монголии, Италии, Франции и Япония.

Юбилей Александра Вампилова — это важная дата не только для Иркутской области. Отметят его в Санкт-Петербурге и Москве. Как сообщила Ольга Стасюлевич, в конце августа в северной столице России в Государственной театральной библиотеке откроется книжная выставка «Дом окнами в поле», посвященная Вампилову. 12 октября на Невском проспекте в Доме актера в выставочном зале пройдет презентация тематической театральной выставки и состоится научно-практическая конференция. Москва 80-летие драматурга отметит Большим театральным вечером 15 октября в театре «Et cetera» под руководством Александра Калягина, где будет показана «Утиная охота» в постановке одного из лучших российских режиссеров Владимира Панкова.

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