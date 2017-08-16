Полиция провела профилактическую операцию «Мигрант» в Артеме
Выявлены 29 административных правонарушений, в отношении 9 граждан вынесены решения о выдворении за пределы РФ, возбуждены 10 уголовных дел в отношении владельцев «резиновых» квартир.
Выявлены 29 административных правонарушений, в отношении 9 граждан вынесены решения о выдворении за пределы РФ, возбуждены 10 уголовных дел в отношении владельцев «резиновых» квартир.
Полиция в Приморском крае проводит профилактические мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства. Так, сотрудники отдела МВД России по городу Артему провели рейдовые мероприятия с целью проверки законности пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
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Проведены места пребывания иностранных граждан и городской рынок. В результате в отдел полиции доставлено 37 человек: граждане Узбекистана, Таджикистана, Филиппин.
Все прошли процедуру фотографирования, дактилоскопирования и внесены в базу данных.
Составлены 3 административных протокола за незаконное осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности, 4 — за нарушение срока обращения за выдачей патента. Составлено 22 административных материала за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации.
В отношении 9 нарушителей миграционного законодательства вынесены решения о выдворении за пределы Российской Федерации Правонарушители помещены в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан.
В ходе рейдовых мероприятий выявлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В отделе дознания в отношении владельцев «резиновых» квартир возбуждено 10 уголовных дел по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).