Сроки проведения гидравлических испытаний в Советском районе Владивостока перенесены
В Советский район Владивостока останется без горячей воды с 11 по 18 сентября. Одновременно будет проходить и четвертый этап испытаний по Первомайскому району.
В Советский район Владивостока останется без горячей воды с 11 по 18 сентября. Одновременно будет проходить и четвертый этап испытаний по Первомайскому району.
Во Владивостоке продолжаются
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Третьим этапом гидравлических испытаний станет проверка тепловых сетей в Советском районе. В данном случае принято решение о смещении периода проведения испытаний и соответственно отключения потребителей на более поздний срок — с 11 по 18 сентября (ранее планировалось с 21 по 28 августа). Одновременно будет проходить и четвертый этап испытаний по Первомайскому району. Проверка Голдобинской теплотрассы, обеспечивающей подачу горячей воды потребителям от Владивостокской ТЭЦ-2, станет заключительным этапом гидравлических испытаний.