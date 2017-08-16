Сроки проведения гидравлических испытаний в Советском районе Владивостока перенесены

Во Владивостоке продолжаются осенне-летние гидравлические испытания теплотрасс, которые проходят в соответствии с утвержденным графиком в период с 31 июля по 18 сентября 2017 года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу «ДГК», первый этап гидравлических испытаний уже завершен, с 31 июля по 7 августа от ГВС были отключены жители Фрунзенского и части Ленинского района. В данный момент энергетики продолжают устранять повреждения на магистральных трубопроводах, выявленные в ходе первого этапа. Кроме этого сейчас в приморской столице проходит второй этап испытаний, без горячего водоснабжения до 21 августа остаются жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие услугу от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.