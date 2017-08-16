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07:55 (мск), источник: Вести Приморье

Сроки проведения гидравлических испытаний в Советском районе Владивостока перенесены

В Советский район Владивостока останется без горячей воды с 11 по 18 сентября. Одновременно будет проходить и четвертый этап испытаний по Первомайскому району.

Во Владивостоке продолжаются осенне-летние гидравлические испытания теплотрасс, которые проходят в соответствии с утвержденным графиком в период с 31 июля по 18 сентября 2017 года.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу «ДГК», первый этап гидравлических испытаний уже завершен, с 31 июля по 7 августа от ГВС были отключены жители Фрунзенского и части Ленинского района. В данный момент энергетики продолжают устранять повреждения на магистральных трубопроводах, выявленные в ходе первого этапа. Кроме этого сейчас в приморской столице проходит второй этап испытаний, без горячего водоснабжения до 21 августа остаются жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие услугу от Центральной пароводяной бойлерной и ВТЭЦ-2.

Третьим этапом гидравлических испытаний станет проверка тепловых сетей в Советском районе. В данном случае принято решение о смещении периода проведения испытаний и соответственно отключения потребителей на более поздний срок — с 11 по 18 сентября (ранее планировалось с 21 по 28 августа). Одновременно будет проходить и четвертый этап испытаний по Первомайскому району. Проверка Голдобинской теплотрассы, обеспечивающей подачу горячей воды потребителям от Владивостокской ТЭЦ-2, станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

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