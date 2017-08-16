Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Путин потребовал письменных объяснений от Ждановой
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
В Сети высмеяли киевский памятник с пронзенной Россией – СМИ
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Мрамор Микеланджело
07:54 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске за лето было трудоустроено 2000 подростков

В июне-июле были временно трудоустроены 1467 несовершеннолетних омичей, в августе — 534.

В Омске за лето было трудоустроено 2000 подростков, сообщает пресс-служба мэрии.

Подростки занимаются благоустройством, озеленением и санитарной очисткой города, организуют летний досуг детей на игровых и спортивных площадках во дворах, участвуют в организации и проведении культурных и спортивных мероприятий в микрорайонах.

Как отметила директор Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба, основной задачей организации временного трудоустройства несовершеннолетних является приобщение их к труду. Возможность получить временную работу в первую очередь предоставляется подросткам из малообеспеченных и неполных семей, опекаемым, многие из которых состоят на профилактическом учёте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
СМИ узнали о независимости КНДР от импорта ракетных двигателей
На Украине завели дело по вмешательству чиновников в выборы США
Автогол на 91-й минуте принес ЦСКА победу в матче Лиги чемпионов
Белый дом разъяснил слова Трампа о столкновениях в Виргинии
Генсек ООН призвал противостоять расизму и ксенофобии в мире
СМИ: Россию охватил новый вид спама
Каспаров набрал 5 очков в 6 матчах на турнире в США
Спорт
Подарок от «Янг Бойз»: ЦСКА выиграл первый матч плей-офф ЛЧ ЦСКА благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева сдержал натиск швейцарцев. А уже в компенсированное время защитник хозяев совершил невероятную ошибку
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли Актер рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Шуберт»
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
В Москве появится «Сад будущего»
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Дочь Пугачевой и Галкина растет настоящей модницей 3-летняя Лиза Галкина поражает всех своим вкусом в подборе одежды.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь