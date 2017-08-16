В Омске за лето было трудоустроено 2000 подростков
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В Омске за лето было трудоустроено 2000 подростков, сообщает
Подростки занимаются благоустройством, озеленением и санитарной очисткой города, организуют летний досуг детей на игровых и спортивных площадках во дворах, участвуют в организации и проведении культурных и спортивных мероприятий в микрорайонах.
Как отметила директор Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба, основной задачей организации временного трудоустройства несовершеннолетних является приобщение их к труду. Возможность получить временную работу в первую очередь предоставляется подросткам из малообеспеченных и неполных семей, опекаемым, многие из которых состоят на профилактическом учёте.