В Омске за лето было трудоустроено 2000 подростков, сообщает пресс-служба мэрии.

Подростки занимаются благоустройством, озеленением и санитарной очисткой города, организуют летний досуг детей на игровых и спортивных площадках во дворах, участвуют в организации и проведении культурных и спортивных мероприятий в микрорайонах.