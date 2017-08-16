Прогноз погоды в городах Калининградской области
В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет переменная облачность, небольшой дождь.
В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет переменная облачность, небольшой дождь.
Средняя отметка температуры в регионе составит +25 градусов.
В Балтийске +22, в Мамоново +25, в Зеленоградске +24. В Багратионовске +25. В Правдинске и Полесске +26. В Советске +26. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла. В Нестерове аналогичная температура. В Краснознаменске ожидается 26 градусов выше нуля.
Утро в Калининграде выдастся без осадков, так утверждают метеорологи Гидрометцентра. После полудня температура воздуха поднимется до отметки +26, преимущественно облачно. Ветер слабый,