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09:13 (мск), источник: Вести - Калининград

Прогноз погоды в городах Калининградской области

В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет переменная облачность, небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 94% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Вести - Калининград

Средняя отметка температуры в регионе составит +25 градусов.

В Балтийске +22, в Мамоново +25, в Зеленоградске +24. В Багратионовске +25. В Правдинске и Полесске +26. В Советске +26. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла. В Нестерове аналогичная температура. В Краснознаменске ожидается 26 градусов выше нуля.

Утро в Калининграде выдастся без осадков, так утверждают метеорологи Гидрометцентра. После полудня температура воздуха поднимется до отметки +26, преимущественно облачно. Ветер слабый, северо-западный. К вечеру обещают пасмурно и дождь. Ночью ожидается +17. Геомагнитное поле спокойное.

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