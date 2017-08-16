Городская среда: кому в Минске мешают квартиры на час

Источник: Sputnik.by

За 2013 год милиция получила более 40 тысяч жалоб от соседей на квартиры, сдающиеся в краткосрочную аренду — на час, на сутки. Генпрокуратуре даже было предложено запретить краткосрочную аренду жилья. Но этого не произошло. Кому мешают квартиры на час и можно ли воздействовать на тех, кто их сдает, — разбирался Sputnik.

Съемные квартиры — явление не одного дома. По данным ИМНС по Минску, в городе сдает в аренду жилье 739 индивидуальных предпринимателей, и это не считая риелторских фирм, через которые заключается большинство сделок аренды жилья. А сколько квартир сдается по частным договоренностям, без документального оформления — можно только догадываться.

Квартиры разные бывают

Такая услуга, как краткосрочная аренда, в Беларуси появилась около десяти лет назад. Многие риелторы связывают это с развитием туризма: в республику стало приезжать больше туристов, которые обычно ищут бюджетный вариант отдыха. И квартира в центре оказывалась по цене куда выгодней, чем многие отели.

Квартиры краткосрочной аренды обычно предлагают или на час, или на сутки. Первые, отмечают риелторы, чаще берут для интима, а вторые заказывают приезжие, которые не хотят останавливаться в гостиницах.

Дворики таких домов, как на Ленинградской принято называть тихим центром.

В частной фирме «Аренда квартир» отметили, что чаще всего на сутки квартиры снимают путешествующие россияне. Туристы приезжают к нам проведать родственников, по делам и отдохнуть. Иногда снимают квартиры на сутки белорусы, когда отмечают свадьбу и им не удается разместить у себя всех иногородних гостей. Некоторые арендуют жилье для проведения дней рождения и встреч с друзьями.

Золотой квадрат

По закону, любой человек, у которого есть собственность, может сдавать ее в краткосрочную аренду, оформив индивидуальное предпринимательство. Судя по данным ИМНС по Минску, в столице таких немало. На учете в налоговых органах стоит 739 человек.

Второй вариант — воспользоваться услугами риелторов. Чаще на этот шаг идут те владельцы, которые проживают за пределами Беларуси, рассказывает специалист по работе с клиентами частной компании «Аренда квартир» Дарина Степаненко.

Большая часть квартир предлагается в центре города. У риелторов даже есть условное обозначение территории, которая продолжается от площади Независимости до ЦУМа, — «золотой квадрат». Золотой он, потому что в некоторых районах, например, возле железнодорожного вокзала, сдается почти каждая вторая квартира.

Цены на жилье часто зависят от месторасположения дома и интерьера в квартире. Если говорить об аренде на сутки, что ее стоимость варьируется от 30 долларов и до бесконечности.

Вопрос в цене

Минчанин Виталий Нестерович уже несколько лет сдает жилье в Минске. По его словам, то, какие жильцы попадутся, во многим зависит от уровня и стоимости жилья. Чем оно дешевле, тем более непорядочные заселяются жильцы.

«Я когда сдавал свое жилье за 100 долларов в сутки, люди настолько аккуратные заселялись, что за ними почти не надо было убираться», — уверяет собеседник.

Самые проблемные клиенты, по мнению Нестеровича, — наши соотечественники, но с завышенными требованиями. Правда, таких меньшинство. Чаще квартиру снимают россияне, с которыми проблем, по его словам, не возникает.

«Бывает, что обращаются люди, чтобы провести день рождения. Не хотят, чтобы у них дом громили. Но я таких во время разговора сразу вычисляю и отправляю. В целом проблем с жильцами не возникает. Некоторые могут только кофе прихватить», — рассказывает Виталий Нестерович.

Проблем с жильцами и милицией у него не возникало. Мужчина объясняет это своей разборчивостью — лишь бы кому он квартиру не сдает.

Между тем не все жильцы в восторге от соседства с такими квартирами. Самые распространенные жалобы на шум и грязь в подъезде. В пятом подъезде дома № 21 на улице К. Маркса жильцы настолько устали от курения в подъезде, что оклеили лестничную площадку предупреждающими листовками.

Пенсионерка Татьяна Белякова, которая живет во втором подъезде дома № 1 на улице Ленинградской, рассказывает, что временные жильцы доставляют им немало неприятностей. Неоднократно забивали канализацию. Были случаи, что стеклянные банки пытались спускать в унитаз. В итоге, когда квартирант съезжает, проблемы с канализацией приходится решать постоянным жильцам.

Профессиональные жалобщики

В риелторских фирмах не скрывают: клиент клиенту рознь. Но компания обычно старается учитывать интересы постоянных жильцов. А также есть «черный список», причем эта база данных ведется совместно с другими компаниями. Квартиранта, который туда попал, скорее всего, откажутся обслуживать.

Между тем жильцы нередко сами оказываются виноватыми, мусорят в подъездах и говорят, что это дело рук приезжих.

«Были в доме № 3 на улице Ленинградской? Там в подъездах бомжи ночуют. Запах такой, что войти невозможно. Иностранцы удивляются этой грязи, ведь у них сорить не принято», — рассказывает Sputnik Дарина Степаненко.

По словам сотрудников агентства, среди жильцов пожилого возраста встречаются профессиональные жалобщики, которым нечем заняться. На днях, например, в компанию позвонила пенсионерка одного из домов на Ленинградской, которая уверяла, что квартирант из квартиры сверху плюет на ее подоконник. Но в квартире, о которой идет речь, на тот момент никто не жил.

Жалоб на такие квартиры поступает немало. Сотрудники агентства связывают это еще и с тем, что многие жители домов в центре — люди пожилые, любой шум или дискомфорт вызывает у них протест — вот они и обращаются во все инстанции.

Но лучше все же договариваться по-хорошему. Тем более что в данной ситуации закон на стороне владельца квартиры, который имеет право распоряжаться своим имуществом, как пожелает, без учета мнения соседей. Но вот наказать нерадивых жильцов можно попытаться.

«По закону люди, которые вселяются в квартиру, в том числе на короткий промежуток времени, должны соблюдать правила проживания. В случае если они ведут себя неподобающим образом, жильцы имеют право на защиту своих интересов путем вызова милиции. Нужна конкретная жалоба на конкретного нарушителя порядка, в данном случае квартиранта», — пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев.