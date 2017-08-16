Городская среда: кому в Минске мешают квартиры на час
Многие минчане недовольны тем, что соседи у них сменяются с головокружительной скоростью, а вот последствия пребывания таких гостей нередко приходится устранять всем подъездом.
Многие минчане недовольны тем, что соседи у них сменяются с головокружительной скоростью, а вот последствия пребывания таких гостей нередко приходится устранять всем подъездом.
За 2013 год милиция получила более 40 тысяч жалоб от соседей на квартиры, сдающиеся в краткосрочную аренду — на час, на сутки. Генпрокуратуре даже было предложено запретить краткосрочную аренду жилья. Но этого не произошло. Кому мешают квартиры на час и можно ли воздействовать на тех, кто их сдает, — разбирался Sputnik.
Съемные квартиры — явление не одного дома. По данным ИМНС по Минску, в городе сдает в аренду жилье 739 индивидуальных предпринимателей, и это не считая риелторских фирм, через которые заключается большинство сделок аренды жилья. А сколько квартир сдается по частным договоренностям, без документального оформления — можно только догадываться.
Квартиры разные бывают
Такая услуга, как краткосрочная аренда, в Беларуси появилась около десяти лет назад. Многие риелторы связывают это с развитием туризма: в республику стало приезжать больше туристов, которые обычно ищут бюджетный вариант отдыха. И квартира в центре оказывалась по цене куда выгодней, чем многие отели.
Квартиры краткосрочной аренды обычно предлагают или на час, или на сутки. Первые, отмечают риелторы, чаще берут для интима, а вторые заказывают приезжие, которые не хотят останавливаться в гостиницах.
Дворики таких домов, как на Ленинградской принято называть тихим центром.
В частной фирме «Аренда квартир» отметили, что чаще всего на сутки квартиры снимают путешествующие россияне. Туристы приезжают к нам проведать родственников, по делам и отдохнуть. Иногда снимают квартиры на сутки белорусы, когда отмечают свадьбу и им не удается разместить у себя всех иногородних гостей. Некоторые арендуют жилье для проведения дней рождения и встреч с друзьями.
Золотой квадрат
По закону, любой человек, у которого есть собственность, может сдавать ее в краткосрочную аренду, оформив индивидуальное предпринимательство. Судя по данным ИМНС по Минску, в столице таких немало. На учете в налоговых органах стоит 739 человек.
Второй вариант — воспользоваться услугами риелторов. Чаще на этот шаг идут те владельцы, которые проживают за пределами Беларуси, рассказывает специалист по работе с клиентами частной компании «Аренда квартир» Дарина Степаненко.
Большая часть квартир предлагается в центре города. У риелторов даже есть условное обозначение территории, которая продолжается от площади Независимости до ЦУМа, — «золотой квадрат». Золотой он, потому что в некоторых районах, например, возле железнодорожного вокзала, сдается почти каждая вторая квартира.
Цены на жилье часто зависят от месторасположения дома и интерьера в квартире. Если говорить об аренде на сутки, что ее стоимость варьируется от 30 долларов и до бесконечности.
Вопрос в цене
Минчанин Виталий Нестерович уже несколько лет сдает жилье в Минске. По его словам, то, какие жильцы попадутся, во многим зависит от уровня и стоимости жилья. Чем оно дешевле, тем более непорядочные заселяются жильцы.
«Я когда сдавал свое жилье за 100 долларов в сутки, люди настолько аккуратные заселялись, что за ними почти не надо было убираться», — уверяет собеседник.
Самые проблемные клиенты, по мнению Нестеровича, — наши соотечественники, но с завышенными требованиями. Правда, таких меньшинство. Чаще квартиру снимают россияне, с которыми проблем, по его словам, не возникает.
«Бывает, что обращаются люди, чтобы провести день рождения. Не хотят, чтобы у них дом громили. Но я таких во время разговора сразу вычисляю и отправляю. В целом проблем с жильцами не возникает. Некоторые могут только кофе прихватить», — рассказывает Виталий Нестерович.
Проблем с жильцами и милицией у него не возникало. Мужчина объясняет это своей разборчивостью — лишь бы кому он квартиру не сдает.
Между тем не все жильцы в восторге от соседства с такими квартирами. Самые распространенные жалобы на шум и грязь в подъезде. В пятом подъезде дома № 21 на улице К. Маркса жильцы настолько устали от курения в подъезде, что оклеили лестничную площадку предупреждающими листовками.
Пенсионерка Татьяна Белякова, которая живет во втором подъезде дома № 1 на улице Ленинградской, рассказывает, что временные жильцы доставляют им немало неприятностей. Неоднократно забивали канализацию. Были случаи, что стеклянные банки пытались спускать в унитаз. В итоге, когда квартирант съезжает, проблемы с канализацией приходится решать постоянным жильцам.
Профессиональные жалобщики
В риелторских фирмах не скрывают: клиент клиенту рознь. Но компания обычно старается учитывать интересы постоянных жильцов. А также есть «черный список», причем эта база данных ведется совместно с другими компаниями. Квартиранта, который туда попал, скорее всего, откажутся обслуживать.
Между тем жильцы нередко сами оказываются виноватыми, мусорят в подъездах и говорят, что это дело рук приезжих.
«Были в доме № 3 на улице Ленинградской? Там в подъездах бомжи ночуют. Запах такой, что войти невозможно. Иностранцы удивляются этой грязи, ведь у них сорить не принято», — рассказывает Sputnik Дарина Степаненко.
По словам сотрудников агентства, среди жильцов пожилого возраста встречаются профессиональные жалобщики, которым нечем заняться. На днях, например, в компанию позвонила пенсионерка одного из домов на Ленинградской, которая уверяла, что квартирант из квартиры сверху плюет на ее подоконник. Но в квартире, о которой идет речь, на тот момент никто не жил.
Жалоб на такие квартиры поступает немало. Сотрудники агентства связывают это еще и с тем, что многие жители домов в центре — люди пожилые, любой шум или дискомфорт вызывает у них протест — вот они и обращаются во все инстанции.
Но лучше все же договариваться
«По закону люди, которые вселяются в квартиру, в том числе на короткий промежуток времени, должны соблюдать правила проживания. В случае если они ведут себя неподобающим образом, жильцы имеют право на защиту своих интересов путем вызова милиции. Нужна конкретная жалоба на конкретного нарушителя порядка, в данном случае квартиранта», — пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев.
Так что, нравится это жильцам или нет, — аренда жилья, том числе и краткосрочная, едва ли исчезнет в ближайшее время. Ведь если есть спрос, будет и предложение.