Рогозин назвал даты очередных пусков с «Восточного»

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Очередные запуски с космодрома Восточный (Амурская область) пройдут в ноябре и декабре этого года, сроки сдвигаться не будут, заявил на совещании вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.

«График у нас имеется, сроки сдвинуты не будут. Это 28 ноября и 22 декабря», — заявил Рогозин.

Также на совещании, которое прошло в закрытом режиме, будет обсуждаться ход разработки проектной документации строительства второй очереди космодрома .