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08:09 (мск), источник: Интерфакс

Рогозин назвал даты очередных пусков с «Восточного»

Сроки запусков сдвинуты не будут.

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Очередные запуски с космодрома Восточный (Амурская область) пройдут в ноябре и декабре этого года, сроки сдвигаться не будут, заявил на совещании вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.

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«График у нас имеется, сроки сдвинуты не будут. Это 28 ноября и 22 декабря», — заявил Рогозин.

Также на совещании, которое прошло в закрытом режиме, будет обсуждаться ход разработки проектной документации строительства второй очереди космодрома .

«Мы видим, что уже прибывает оборудование для стартового стола “Ангары”. Тем не менее, нужна точная дата получения последних документов по экспертизе. Но мы договаривались изначально, что у нас больше не будет таких фокусов, когда строительные работы начинали без документации, потом пересматривали цены, вносили исправления, добавления», — сказал Д. Рогозин.

Вице-премьер Рогозин проверит строительство объектов космодрома Восточный
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
perplexed perplexed
рогозин озвучил график. Выдайте ему премию.
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