Рогозин назвал даты очередных пусков с «Восточного»
Сроки запусков сдвинуты не будут.
Сроки запусков сдвинуты не будут.
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Очередные запуски с космодрома Восточный (Амурская область) пройдут в ноябре и декабре этого года, сроки сдвигаться не будут, заявил на совещании
«График у нас имеется, сроки сдвинуты не будут. Это 28 ноября и 22 декабря», — заявил Рогозин.
Также на совещании, которое прошло в закрытом режиме, будет обсуждаться ход разработки проектной документации строительства второй очереди космодрома .
«Мы видим, что уже прибывает оборудование для стартового стола “Ангары”. Тем не менее, нужна точная дата получения последних документов по экспертизе. Но мы договаривались изначально, что у нас больше не будет таких фокусов, когда строительные работы начинали без документации, потом пересматривали цены, вносили исправления, добавления», — сказал Д. Рогозин.