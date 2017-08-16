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08:09 (мск), источник: Губерния онлайн

«Ярмарку здоровья» смогут посетить хабаровчане

23 сентября в Хабаровске организуют «Ярмарку здоровья». Мероприятие проведут с 11:00 до 18:00 в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

Участие в акции примут лечебные учреждения, кафедры медицинских учебных заведений, предприятия, которые ведут работу по продвижению здорового образа жизни среди хабаровчан.

Во время мероприятия все желающие смогут бесплатно пройти медицинские обследования. Так, им предложат определить уровень сахара в крови, остроту зрения и слуха, измерить артериальное давление. В программу ярмарки включены и профилактические беседы. В частности, хабаровчанам расскажут об оказании первой помощи, диагностике заболеваний стопы и рациональном питании.

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