«Ярмарку здоровья» смогут посетить хабаровчане

Во время мероприятия все желающие смогут бесплатно пройти медицинские обследования. Так, им предложат определить уровень сахара в крови, остроту зрения и слуха, измерить артериальное давление. В программу ярмарки включены и профилактические беседы. В частности, хабаровчанам расскажут об оказании первой помощи, диагностике заболеваний стопы и рациональном питании.