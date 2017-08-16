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08:15 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье никак не могут начать суд над бывшим вице-губернатором

В этот раз на заседание не явился представитель краевой власти.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во Владивостоке вот-вот начнётся суд над бывшим вице-губернатором Сергеем Сидоренко. Старт потенциально громкого дела начался с пробуксовки — предварительное заседание по нему снова сорвалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во Фрунзенском районном суде Владивостока в скором времени начнётся суд по делу бывшего замгубернатора Приморья Сергея Сидоренко. Его подозревают по двум статьям Уголовного кодекса — покушении на совершение преступления, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Впрочем, начало процесса серьёзно затягивается: уже неделю суд не может провести предварительное заседание. 9 августа на него не явился адвокат, и слушание отложили на 15-е число. Однако, как оказалось, оно сорвалось и во второй раз.

«Заседание отложили на 17 августа. Причиной этому стала неявка потерпевшей стороны — представителя департамента имущественных отношений», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудник Фрунзенского суда. Удастся ли провести предварительное слушание с третьей попытки — вопрос открытый.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что 20 декабря силовики начали проверку в отношении Сергея Сидоренко. Уже на следующий день чиновника поместили под домашний арест. На следующие сутки он написал заявление об отставке. Примечательно, что Сидоренко — не единственный заместитель Миклушевского, в отношении которого возбудили уголовное дело. На скамейке подсудимых оказались также Олег Ежов и Евгений Вишняков. Они также подали в отставку после начала уголовных производств.

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 В Приморье никак не могут начать суд над бывшим вице-губернатором
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