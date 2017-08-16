Во Владивостоке отметили День независимости Индии

Как отметил генеральный консул Индии во Владивостоке Вивек Сингх, дипломатические отношения между нашими странами были установлены 70 лет назад, почти одновременно с днем, когда Индия получила независимость. И это подтверждает крепость их многолетнего сотрудничества. Владивосток занимает видное место в его развитии и укреплении.

В своем выступлении исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов подчеркнул, что нынешний год знаменателен сразу тремя большими юбилеями. Это 70-летие независимости Индии, 70-летие установления дипломатических отношений между Республикой Индия и Российской Федерацией и 25-летие со дня открытия генерального консульства Индии во Владивостоке. Именно Индия, сразу после того как Владивосток стал открытым городом, четверть века назад первой из всех стран мира приняла решение об открытии у нас генерального консульства. За эти годы у нас сложились теплые и, что особенно важно, результативные отношения. Во Владивостоке регулярно и с большим успехом проходят Дни индийской культуры, фестивали йоги, красок холи и другие яркие мероприятия, на которые с удовольствием собираются тысячи жителей и гостей нашего города.