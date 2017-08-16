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08:18 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке отметили День независимости Индии

Торжественное мероприятие состоялось в здании краевой картинной галереи.

Вчера, 15 августа, во Владивостоке, в здании краевой картинной галереи, состоялось торжественное мероприятие в честь Дня независимости Республики Индия, организованное генеральным консульством этой страны в столице Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отметил генеральный консул Индии во Владивостоке Вивек Сингх, дипломатические отношения между нашими странами были установлены 70 лет назад, почти одновременно с днем, когда Индия получила независимость. И это подтверждает крепость их многолетнего сотрудничества. Владивосток занимает видное место в его развитии и укреплении.

В своем выступлении исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов подчеркнул, что нынешний год знаменателен сразу тремя большими юбилеями. Это 70-летие независимости Индии, 70-летие установления дипломатических отношений между Республикой Индия и Российской Федерацией и 25-летие со дня открытия генерального консульства Индии во Владивостоке. Именно Индия, сразу после того как Владивосток стал открытым городом, четверть века назад первой из всех стран мира приняла решение об открытии у нас генерального консульства. За эти годы у нас сложились теплые и, что особенно важно, результативные отношения. Во Владивостоке регулярно и с большим успехом проходят Дни индийской культуры, фестивали йоги, красок холи и другие яркие мероприятия, на которые с удовольствием собираются тысячи жителей и гостей нашего города.

Константин Межонов вручил коллективу генерального консульства Индии во Владивостоке почетную грамоту, а генеральному консулу Вивеку Сингху и его помощнице — Марии Мошкиной знаки — «За заслуги перед Владивостоком».

Перед участниками торжественного мероприятия выступили также участники индийского ансамбля танца, были выставлены художественные работы школьников Владивостока — участников творческого конкурса «Индия — далекая близкая».

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