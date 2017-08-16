Количество фальшивых купюр увеличилось на Кубани

Фальшивые купюры злоумышленник сбывают, чаще всего в торговых точках. По словам правоохранителей, больше всего подделывают купюру номиналом — тысяча рублей.

«По итогам 7 месяцев 2017 года следственными подразделениями Краснодарского края возбуждено 485 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных знаков. Раскрыто и направлено в суд 28 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 15 фальшивомонетчиков», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам специалистов, подделывают тысячные купюры, поскольку, пользователи, как правило не проверяют их и фальшивки уходят в оборот. Зачастую, от действий фальшивомонетчиков страдаю продавцы придорожных рынков, магазинов и АЗС, особенно в летний период.