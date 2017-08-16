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09:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Количество фальшивых купюр увеличилось на Кубани

Полицейские призывают граждан быть внимательнее и остерегаться фальшивок.

Фальшивые купюры злоумышленник сбывают, чаще всего в торговых точках. По словам правоохранителей, больше всего подделывают купюру номиналом — тысяча рублей.

«По итогам 7 месяцев 2017 года следственными подразделениями Краснодарского края возбуждено 485 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных знаков. Раскрыто и направлено в суд 28 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 15 фальшивомонетчиков», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам специалистов, подделывают тысячные купюры, поскольку, пользователи, как правило не проверяют их и фальшивки уходят в оборот. Зачастую, от действий фальшивомонетчиков страдаю продавцы придорожных рынков, магазинов и АЗС, особенно в летний период.

Стражи порядка предупреждают: проверяйте деньги в банке или на специальной аппарате, не разменивайте купюры незнакомым людям, сохраняйте чек при выдаче денег банкоматом, так как даже в банкомат могут попасть фальшивые деньги.

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